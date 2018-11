Despiadado ataque a golpes a una pareja mientras dormía

Ocurrió en 93 bis entre 123 y 124, del barrio de El Carmen. Ataron a los dos y al hombre le abrieron dos cortes a culatazos. Además, les pegaron con un bate

La madrugada, de pronto se transformó en una pesadilla para un matrimonio del barrio El Carmen. Todo empezó cuando dos delincuentes encapuchados y con guantes de lana los despertaron en su habitación apuntándoles a cada uno con un arma de fuego.

Sin entender nada en esos instantes de confusión e incredulidad, los dueños de esa vivienda de 93 bis entre 123 y 124 enseguida escucharon la exigencia a viva voz de los desconocidos. Querían “todo el dinero de la casa”.

Ya comprendiendo cabalmente la gravedad de la situación que los tenía como víctimas, les indicaron a los maleantes dónde guardaban la plata.

Fabio Montiel (46), con un notorio corte en su pómulo derecho y una herida con tres puntos de sutura arriba de su nuca, le contó a esta diario durante la tarde de ayer lo que ocurrió unas doce horas antes. “Esto pasó a las 6 menos 20 de la mañana y pese a que les dimos 25.000 pesos, nos pegaron igual a los dos porque nos decían teníamos que tener más dinero”.

Los delincuentes siguieron revisando todos los ambientes y así consiguieron engrosar su botín inicial. “Con otros ahorros y hasta con un montón de monedas de mis hijos que guardaban en un tarro, al final se terminaron llevando unos 40.000 pesos”, amplió Montiel.

Con todo, la ambición de ambos ladrones determinó que además sustrajeran “algunas alhajas de poco valor, ropa, zapatillas, perfumes , bolsos en los que guardaron todo y hasta una botella con whisky”.

Como si fuera poco, huyeron del lugar en la camioneta Toyota Hilux gris plata, modelo 2013, de patente NDZ-267”, que al igual que los asaltantes y demás pertenencias, siguen sin aparecer.

“FUERON 45 MINUTOS DE TERROR”

Montiel mencionó que los delincuentes fueron por demás violentos.

“A mí me abrieron un corte en el pómulo derecho y otro en la parte posterior de la cabeza, por lo que de esta última herida me dieron más tarde tres puntos en un hospital”, reveló.

La violencia fue extrema. “Además, me pegaron con un bate en la espalda. Y estando en el suelo, me dieron trompadas, patadas y hasta me pisaron la cabeza”.

Su esposa tampoco se salvó del furibundo accionar de los delincuentes: “a ella la taparon en la cama con una frazada y le pegaron con el bate en el estómago y luego en la cara, lesionándole a su vez una mano con la que quiso cubrir su rostro para defenderse”.

“Fueron 45 minutos de terror, en los que inclusive nos advirtieron con que si hallaban también dólares, nos pegaban un tiro a los dos por no haberlo comentado. Sólo agradezco que no se dieron cuenta que en el quincho de la casa dormía uno de mis hijos con la novia. Y que mi otro hijo justo había salido”, reflejó después.

Por último, Montiel refirió que “vivo acá desde que nací y no pienso irme. Fue la primera vez que sufro un robo en 46 años, pero la zona está complicada”.