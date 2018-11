Lo que dijo Tapia sobre la continuidad de Scaloni y la vuelta de Messi

Más allá de los Superclásicos que han acaparado toda la atención, en pocos días más la Selección aparecerá en escena con dos amistosos ante México que se disputarán en nuestro país.

En la previa a esos dos encuentros de preparación, el presidente de la AFA habló de dos temas de importancia relacionados al equipo nacional: la posible continuidad de Scaloni como DT y la vuelta de Messi.

El Chiqui Tapia demostró hallarse conforme con la tarea del entrenador interino y señaló: "Estoy contento con lo que está haciendo. Se le pidió algo en un momento muy especial después del Mundial que tuvimos que no fue el mejor".

Y en esa misma línea apuntó que "Scaloni, Aimar y Samuel vienen haciendo un trabajo importantísimo y a fin de año analizaremos su situación. Cuando asumieron este compromiso ni la gente ni muchos periodistas pensaban como hoy. El grado de aceptación y el pedido de que continúe este proyecto es de más del 50% en las distintas encuestas", opinó.

Sobre Messi dijo que "Tener al mejor del mundo es una posibilidad más de que te vaya bien. Todos queremos que esté. Ahora es el tiempo de que pueda terminar de masticar la bronca de lo que pasó en el Mundial y no tengo dudas de que va a seguir. No hablé con él porque todavía no es el tiempo, pero sé lo que siente por esta camiseta" puntualizó Chiqui Tapia.