Familiares del ARA San Juan se volvieron a manifestar en la Base Naval de Mar del Plata

El Gobierno busca consensuar con ellos los términos sobre cómo y dónde realizarán el homenaje a los 44 tripulantes. El reclamo para que rescaten los restos del submarino

Un grupo de familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan se manifestaron esta tarde en la Base Naval de Mar del Plata tercera jornada consecutiva en su reclamo para que el submarino localizado a 907 metros de profundidad sea reflotado.

La concentración comenzó pasadas cerca de las 17 frente al puesto de guardia del predio militar en el que solía estar amarrado el San Juan, y lentamente comenzaron a sumarse marplatenses y visitantes llegados por el fin de semana largo, movilizados por la noticia de la reciente localización del buque.

Al frente de la concentración están las esposas, hermanas, padres y madres de los marinos que formaban parte de la tripulación cuando el San Juan perdió contacto, en la mañana del 15 de noviembre de 2017.

“Pedimos que el ARA San Juan sea reflotado. La mayor parte de los familiares lo queremos. No nos basta alguna foto. No vamos a bajar los brazos. Acá no se terminó la historia: queremos saber la verdad y no vamos a parar”, señaló Luisa Rodríguez, madre del submarinista Gabriel Alfaro Rodríguez.