Antonio Birabent: “No busco comodidad sino algo que me corra de ese lugar”

Por Pedro Garay.- Actor, músico, periodista, el hijo de Moris presentará esta noche, desde las 20 en la Comedia, su nuevo disco “Oficio: Juglar”, donde toma poesías de otros autores y les pone melodía

Actor, periodista, escritor, Antonio Birabent llega esta noche a La Plata en la faceta artística que heredó en la sangre: el hijo de Moris se presentará en la Sala Armando Discépolo (12 entre 62 y 63), a las 20 y con entrada gratuita, para presentar su libro-disco “Oficio: Juglar”, un trabajo donde mezcla poesía y canción.

Se trata del trabajo discográfico número 17 para Birabent, que como parte de una iniciativa del Ministerio de Gestión Cultural, seleccionó a ocho poetas bonaerenses para realizar la producción de este libro-disco: los textos de Abelardo Castillo, la platense Aurora Venturini, Rodolfo Fogwill, Sergio Bizzio, Roberto Juarroz, Almafuerte, Alejandra Pizarnik y Vicente Barbieri resuenan en la voz y las melodías del artista nacido en Buenos Aires y que todavía retiene algo en la tonada que recuerda sus días en Madrid.

Birabent repasará estas nuevas canciones, aunque adelanta que habrá algo de lugar para la improvisación y para algunas viejas melodías de una carrera que comenzó en 1994 y siempre encontró un lugar en su vida, sin importar los compromisos asumidos como actor. O las modas.

“La música en estos últimos tiempos tiene expresiones muy burdas: tal vez siempre fue así, pero la diferencia es que ahora la amplificación de lo burdo es brutal”, dice al respecto el artista en diálogo con EL DIA, aunque, como lo demuestra su extensa trayectoria en el medio, no es derrotista porque “sigue habiendo un espacio, un espacio muy chico, para los que buscamos otro camino: hace años sé que tengo que encontrar mi camino, eso me parece natural, todos los discos que hice, excepto los dos primeros, fueron autogestionados. Entiendo que en este momento, la única forma es encontrar un camino, y para eso hay que buscar”.

Y buscar ha sido, como la música, parte de su ADN: de “la inquietud, la curiosidad”, nació esta idea de cruzar música y poesía

Nació de la inquietud, de la curiosidad, dos condiciones que siempre me acompañan. “Quería acercarme a la poesía de otra manera: no es lo que yo más leo, pero estos poetas, a medida que empecé a elegirlos, empezaron a atraparme, hasta que hoy los siento textos propios, no lo siento un disco ajeno”, explica Birabent.

El multifacético artista de 49 años revela que algunos textos los eligió él, pero otros llegaron por recomendaciones (como el poema de Castillo, ofrecido a Birabent por su viuda, la juninense Sylvia Iparraguirre), por el destino, “el azar”. Pero, aclara, “de mi lado, no elegí cualquier poesía, llevé el agua hacia mi molino, elegí textos que a mi me resultaban seductores, que resonaban en mi”.

Así se construyó este disco-libro, que ya desde su nombre, y sobre todo desde su propuesta, tiene “algo de puente, entre diferentes personas, de diferentes épocas, de diferentes lugares, que terminan sonando hoy, en un lugar distinto al que fue pensado en su origen”.

En ese sentido, para Birabent, el debate sobre si las letras musicales son literatura, avivado luego del Premio Nobel entregado a Dylan, es inútil: “Este disco, para decirlo en criollo, se caga en todo eso: son discusiones ridículas, y este disco es la demostración, hay una mezcla, un encuentro, en un lugar que no es ni uno ni otro, está la poesía y la música”, afirma.

Y pone un ejemplo: el tema del disco basado en una obra de Almafuerte: “Es un poeta gauchesco, pero esa canción podría ser de Spinetta. Entonces, ¿cuál es la importancia de la definición?”

¿ACTOR O MÚSICO?

Y la misma reflexión la lleva a su vida, descartando la pregunta que le suelen hacer: ¿se siente más cómodo como músico o como actor? “No busco comodidad, sino algo que me corra de la comodidad: me lo da la música, la actuación, también me lo da la radio, me lo da escribir. Trato de dejar fluir eso y no preguntármelo tanto”, agrega Birabent, que, de hecho, ahora está probando con el teatro independiente, “una novedad para mi, me entusiasma mucho”.

El actor se encuentra en etapa de ensayos de una obra que se estrenará en abril, pero ya se da cuenta que su experiencia en el escenario es de gran ayuda, “aunque es un lenguaje distinto, que yo nunca me había decidido hacer”.

El Birabent actor también acaba de estrenar en cines “Camino sinuoso”, donde tiene un pequeño papel y donde vuelve a trabajar con Juana Viale, con quien compartió elenco en “Edha”, la serie de Netflix que fue tan criticado como la actriz.

“Hubo un poco de ensañamiento. Pero también es cierto que la serie tenía falencias”, dice sobre la serie, mientras que de Viale agrega que “en la película, está muy bien, no es un punto flojo de la película; las falencias que pueda llegar a tener el personaje tienen que ver, como pasa tantas veces, con algo que supera al actor”.

“Edha” marcó el tercer trabajo de Birabent en una producción televisiva internacional, luego de ofrecer el cuerpo en “La casa del mar” (DirecTV) y “Supermax” (se vio en la TV Pública, pero fue coproducida con Rede Globo). En medio, el intérprete trabajó en la tira “Quiero vivir a tu lado”, de El Trece: todo, en un par de años de transición e incertidumbre para la televisión argentina.

Pero Birabent, hablando desde la experiencia, explica que la calidad de un programa no está en el presupuesto, la producción, la internacionalidad: “Todo se reduce a si hay una buena historia para contar, si hay un director que sepa lo que está buscando. Cuando eso está, todo lo demás es muy poco importante, el tema no está en si es un canalcito de pueblo o una superproducción sino en saber qué estamos buscando. Y eso que parece tan fácil, no lo es”.