El dólar subió 7 centavos y cerró en $ 37,24

El dólar subió hoy 7 centavos, cerró en $ 37,24 y operando por segundo día consecutivo por encima de los 37 pesos por unidad.

En el Banco Nación la divisa tuvo un desempeño neutro y se mantuvo estable en los $ 37,10 en los que había cerrado la jornada de ayer.

En tanto, en el segmento mayorista el dólar cerró a $ 36,055/36,255, siete centavos y medio arriba del final de ayer.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 569,1 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 8 millones.

En tanto, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 51.832 millones, con una disminución de US$ 223 millones respecto del día hábil anterior.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de US$ 41 millones, informó la entidad emisora en una comunicación oficial.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación. Por último, se realizaron pagos a organismos internacionales por US$ 6 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1 millón.