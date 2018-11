Veganos contra la de muzza: ahora escracharon una histórica pizzería porteña

Bajo el grito de “asesinos”, un grupo de manifestantes repudió que se utilice queso muzzarella. También protestaron en una parrilla

| Publicado en Edición Impresa

En el marco del Día Mundial del Veganismo y bajo el grito de “¡Liberación animal!”, un grupo de veganos protestó el jueves pasado frente a las vidrieras de la emblemática pizzería Güerrín, sobre la calle Corrientes, y dejó escrita una pintada que causó asombro y algo de gracia: “Muzzarella = muerte”. Los mismos militantes escracharon al restaurante La Churrasquita, donde escribieron sobre la vidriera “Carne es muerte”.

“Estamos en el paso de las manifestaciones y los veganos se desquitaron con la pizzería. ¡Es insólito! Porque nosotros no tenemos nada que ver. Nada mejor que no maten a las vacas, sino que vivan para darnos la mejor leche y hacer la mejor muzzarella”, explicó uno de los encargados de Güerrín.

Como bien se sabe, los veganos no comen carne, huevos, lácteos ni cualquier producto de origen animal. Pero muchos de ellos -acaso los más extremistas- pregonan también que nadie debe hacerlo. Eso fue lo que qusieron visibilizar el jueves pasado, cuando se conmemoraba el Día Mundial del Veganismo, instituido en 1994 por Louise Wallis, la entonces presidente de la Sociedad Vegana del Reino Unido.

Varias personas grabaron los ataques de los veganos con sus celulares y compartieron los videos a través de las redes sociales, donde el escrache no sólo fue criticado por muchos usuarios sino también tomado en sorna.

Antes de pasar por avenida Corrientes, la caravana vegana atacó un local de McDonald’s de avenida Callao, y luego, como se dijo, se ensañaron con el frente de la parrilla La Churrasquita, donde patearon las vidrieras y dejaron pintadas amenazantes.

“Estos hechos nos preocupan como cualquier otro hecho de violencia -sostuvo Verónica Sánchez, presidente de la Cámara de Restaurantes de la AHRCC-. Ya hubo algún antecedente. Esto tiene que ver con la falta de respeto y el nivel de intolerancia en la sociedad hacia el que piensa distinto o es diferente. Esto se manifiesta en muchos aspectos y en este caso le llegó el turno a la comida. Yo misma soy vegetariana y lo soy por elección desde hace muchos años. Pero no se me cruzaría por la cabeza un acto de esta envergadura”.

Si bien en Argentina acciones como la del jueves no son frecuentes, en otros países los ataques de los veganos son moneda bastante frecuente. En Francia, por ejemplo, sus blancos son las carnicerías y las fiambrerías. Y son tan violentos que los carniceros le pidieron protección al Gobierno.

“Estas posturas extremistas no hacen más que generar un daño a la sociedad, más allá del daño material que le causan a los establecimientos -dice Sánchez-. No corresponde, lo repudiamos y rechazamos absolutamente. No nos parece que haya que combatir a lo distinto mediante la violencia o la división. En todo caso, habría que generar espacios de diálogo o concientización”.