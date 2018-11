Nicolás Moscardini y un gesto para imitar del piloto platense

“Podría haber seguido corriendo, pero preferí ayudar a Ezequiel para ver como estaba”, le dijo el hornense a este medio

Por ADRIÁN D'AMELIO

En el deporte todo no pasa solamente por ganar. Existe el espíritu de compañerismo y sobre todo en el automovilismo. En la carrera del sábado de la Fórmula 2.0, Nicolás Moscardini (18 años) perdió el control del vehículo en la primera curva del Autódromo “Juan y Alfredo Galvez” de la ciudad de Buenos Aires. En medio de ese entrevero, el piloto platense embistió el auto de Ezequiel Bastidas, que terminó volcando de manera espectacular.

La carrera siguió; mientras que Moscardini, que también terminó despistando, se bajó de su auto y fue auxiliar a Bastillas sin importarle nada, ni siquiera que el vehículo del piloto entrerriano quedó en un posición por demás peligrosa.

Los dos pilotos se encuentran peleando por el título de la categoría de monoplaza, que en el automovilismo argentino está catalogada con “fábrica de talentos”.

Moscardini debutó en el Súper TC2000 al participar en los 200 km de Buenos Aires formando el binomio junto a Tomás Gagliardi Genné, culminando en la séptima colocación de una de las principales categoría del automovilismo nacional.

Aunque en la Fórmula 2.0 fue un fin de semana negro para el pibe de Los Hornos, ya que en la competencia dominical también debió abandonar. Esta circunstancia le restan chances de poder salir campeón en dicha categoría, que lo tuvo como a uno de los principales animadores durante todo el año; mientras que Bastidas, aquel con quien protagonizó el accidente en la carrera del sábado, sigue como único líder de campeonato, que se definirá el próximo 25 de noviembre en el Autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba, donde se disputarán las últimas competencias de la actual temporada.

A esta altura, las principales posiciones del Campeonato de Fórmula 2.0 son las que se detallan a continuación: 1) Ezequiel Bastidas 353 puntos, 2) Lucas Vicino 351, Mateo Polakovich 340, 4) Nicolás Moscardini 332 y 5) Guido Moggia 318.

“Se habían corrido pocas vueltas, pero en ese momento se trabó el tren trasero de mi auto y no lo pude controlar más. Así que me llevé por delante a Ezequiel (Bastidas), pero por suerte no veníamos a mucha velocidad”, comenzó diciendo Nicolás Moscardini a este medio.

A continuación el piloto platense, que en ese momento estaba como escolta del propio Bastidas en la definición por el campeonato de la Fórmula 2.0, agregó que “podría haber seguido corriendo, ya que solamente se me dañó la trompa del auto y al próximo giro ingresar a boxes para repararlo. Pero no lo dudé, tiré mi vehículo al pasto para evitar cualquier otro incidente y fui ayudarlo, porque vi todo, como volcaba y sinceramente me asusté mucho”, remató.

Ezequiel Bastidas, que casualmente nació el mismo día que Nico Moscardini (6 de julio de 2000, pero en la ciudad de Paraná, Entre Ríos) a causa del vuelto quedó atrapado en el habitáculo por lo que la rápida ayuda del piloto de La Plata fue fundamental para que no sufriera un daño más grave.

“Lo que me acuerdo es que enseguida salí de mi auto y fui corriendo hacia el auto de Ezequiel. Ahí -sigue diciendo Moscardini- observé que estaba ‘trabado’ por el propio cinturón de seguridad. En ese momento había mucho olor a nafta y el buzo también lo tenía impregnado del líquido inflamable. Por eso me apresuré a sacar el volante y apagar la corriente del auto. Inclusive lo ayudé a salir y me dijo que estaba bien, pero algo dolorido hasta que llegaron los médicos y todo el personal de seguridad del Autódromo”.

Por último, Nico señaló que “es la primera vez que me pasa algo así en una carrera y no me importó que estuviéramos peleando el campeonato mano a mano, ya que si me volviera ocurrir con Ezequiel o cualquier otro piloto lo volvería a hacer”, cerró diciendo Moscardini, que se convirtió en el “héroe” del fin de semana el automovilismo nacional.