Nicolás Cabré sobre Flor Vigna: "No comparto la manera de promocionar"

El actor se refirió a la foto que compartió su compañera de elenco y despertó la ira de su pareja, Laurita Fernández



En las últimas horas, Flor Vigna explicó que borró una publicación en su Instagram porque recibió un mensaje "muy maleducado" de Laurita Fernández. El posteo en cuestión era una foto con Nicolás Cabré en la cama, su compañero de elenco en la novela de El Trece.

Consultado al respecto, el protagonista de "Mi hermano es un clon" y finalmente se refirió a la situación: “Hay cosas que las hablo en privado. Hay cosas que yo las hablo en los lugares en los que las tengo que hablar”.

Y agregó: “Obviamente, hay cosas que me molestan y no comparto ciertas maneras. Me parece que hay formas de hacer televisión o de promocionar que yo no comparto. Pero no quiero hablar de esto y lo que tuve que hablar lo hablé en donde lo tenía que hablar”.

Laurita, en tanto, explicó: "Él (por Nicolás) ya había hablado antes de que no pongan más ese tipo de cosas, estando (Flor) presente. Y después hace eso, habiendo Nico dicho que está bueno que se promocionen los besos, la novela, pero no siempre lo mismo".

Visiblemente enojada, la actriz continuó: "Ella pidió puntualmente esa foto en privado, después de que sucedió el capítulo, porque la quería poner y es lógico que a él le va a molestar, que a mí me va a molestar o que va a generar habladurías. Es innecesario, si el capítulo ya sucedió. Bastante tenemos con las ex, que dicen que esto, que lo otro, como para esto. Loco, si no digo nada es por respeto, pero decir que yo amenazo. Digamos las cosas como son. Los dos le dejamos en claro que era innecesario, ilógico. Nico tuvo su charla correspondiente".