VIDEO.- Los vecinos de El Mondongo, en alerta por la promoción de una fiesta en la calle

Se anunció para hoy a las 19 en 118 y 68. El municipio anticipó que impedirá la realización del evento en la vía pública

Tras la batalla campal en la que terminó la Noche buena pasada en 10 y 63 con un funcionario municipal herido, las fiestas clandestinas siguen generando una fuerte preocupación en los vecinos y en las autoridades.

“Gran Baile Popu. Barrio El Mondongo 118 y 68. Despedimos el año. Gratis. En la calle. Para todxs”, se lee en el afiche difundido por redes sociales, en el que se detalla que actuarán bandas musicales como “Redoblamos la apuesta”, “La Repandilla”, “Agua sucia y los Mareados”.

Si bien las autoridades municipales ya anticiparon que impedirán la realización del evento en la vía pública, en las redes sociales continuaban con la promoción de la movida, que incluirá la presentación de bandas conocidas en el ambiente de la música tropical.

LEA TAMBIÉN Tras la Navidad violenta, otra fiesta callejera desafía a la Comuna y buscan desactivarla

Uno de los vecinos que vive en la zona, alertó: "No queremos más problemas de los que ya tenemos en El Mondongo como venta de drogas y otros actos delictivos, que ya son demasiado como para estar aguantando un festival de este tipo".

"Además en la primera vez que se organiza en esa dirección, sí se ha utilizado Plaza Matheu. Acá hay que entender que para realizar este tipo de eventos, se pide permiso primero con la autorización municipal para dejar montar un escenario y que toquen bandas y demás", agregó.

Por su parte, el secretario de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, Roberto Di Grazia explicó que “nos enteramos de esta convocatoria vía Facebook y se les notificó a los organizadores que no están autorizados para hacer ese evento; y si bien hoy (por ayer) presentaron a Espacios Públicos el pedido de permiso, no se les va a otorgar en vista de lo ocurrido y porque un evento de esas características supone el cumplir con requisitos que no se obtienen de un día para otro”.

LEA TAMBIÉN Promocionan otra fiesta en la calle y desde la Municipalidad trabajan para desactivarla

“Mañana (por hoy) iremos al lugar antes de la hora prevista para la fiesta, las 19, a fin de impedir que se desarrolle esta fiesta”, adelantó Di Grazia, quien reflexionó que “no hay conciencia de los riesgos que puede haber en una fiesta sin autorización”.