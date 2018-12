Tras la Navidad violenta, otra fiesta callejera desafía a la Comuna y buscan desactivarla

La promocionan en 118 y 68 de El Mondongo, con la participación de grupos de cumbia. El Municipio ya avisó que va a impedirla

Después de la Navidad violenta, con batalla campal incluida en 10 y 63, las fiestas clandestinas siguen bajo la lupa comunal. Hasta ahora, con distintas intervenciones, los agentes municipales lograron evitar la realización de 57 festejos no autorizados, pero el mayor desafío se lo está planteando una fiesta en la vía pública, convocada para esta noche en El Mondongo y que no cuenta con el visto bueno oficial.

Si bien las autoridades municipales ya avisaron que impedirán la realización del evento callejero, en las redes sociales continuaban con la promoción de la movida, que incluirá la presentación de bandas conocidas en el ambiente de la música tropical.

“Gran Baile Popu. Barrio El Mondongo 118 y 68. Despedimos el año. Gratis. En la calle. Para todxs”, se lee en el afiche difundido por redes sociales, en el que se detalla que actuarán bandas musicales como “Redoblamos la apuesta”, “La Repandilla”, “Agua sucia y los Mareados”.

Enterados de esta convocatoria, las autoridades de la municipalidad platense entraron en alerta a fin de prevenir lo ocurrido el 24 de diciembre último, cuando unos 800 jóvenes participaban de una fiesta en la vía pública, en las calles 10 y 63, y ante el intento oficial de impedir la fiesta, arrojaron botellazos a la policía e hirieron de dos puntazos a un funcionario municipal que participaba del operativo.

“Nos enteramos de esta convocatoria vía Facebook y se les notificó a los organizadores que no están autorizados para hacer ese evento; y si bien hoy (por ayer) presentaron a Espacios Públicos el pedido de permiso, no se les va a otorgar en vista de lo ocurrido y porque un evento de esas características supone el cumplir con requisitos que no se obtienen de un día para otro”, explicó el secretario de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, Roberto Di Grazia.

El funcionario detalló que para un acontecimiento donde actuarán bandas musicales “se requiere un escenario de estructura sólida y medidas de seguridad que deben ser controladas por personal de Bomberos y eso requiere tiempo”.

“Mañana (por hoy) iremos al lugar antes de la hora prevista para la fiesta, las 19, a fin de impedir que se desarrolle esta fiesta”, adelantó Di Grazia, quien reflexionó que “no hay conciencia de los riesgos que puede haber en una fiesta sin autorización”.

Según trascendió, en la organización participarían integrantes de la barrabrava de Gimnasia y otras personas que estarían vinculadas al gremio de la construcción.

Lo cierto es que la realización de la movida callejera generó polémica entre los organizadores y vecinos de la zona que, nucleados en una asamblea, pusieron el grito en el cielo por la realización del evento.

Anoche, a través de las redes sociales, quienes convocan al evento, mantenían la promoción y enfatizaban que habían presentado un escrito ante la comuna anunciando que “se realizará un corte de calle entre las 19 y las 23 hs. en la calle 118 entre 68 y 69 con motivo de una despedida, una reunión entre vecinos del barrio efectuando un brindis conmemorativo”. El escrito lleva fecha del 26 de este mes, o sea, ayer.

No obstante, como se dijo, desde la comuna entienden que ese escrito no basta para cumplir los requisitos para una celebración como la que se plantea, por lo que intervendrán para desactivarla.

más controles

Por otra parte, desde el Municipio se señaló que con el objetivo de inspeccionar y evitar distintos festejos no permitidos, tanto en boliches como en viviendas particulares, hasta la fecha, se montaron más de 50 operativos. “El que organiza una fiesta clandestina pone en peligro la vida de muchas personas, por lo que debe ser castigado con severidad. No puede dar lo mismo el que cumple la ley con aquel que no lo hace”, manifestó, al respecto, el intendente Julio Garro.