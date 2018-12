Se va el año con récord de días sin clases y sin acuerdo paritario por primera vez

Desde la sanción de la ley 13.552/2006 de paritaria docente hubo años muy duros pero siempre se logró llegar a un arreglo

| Publicado en Edición Impresa

Como se preveía, el 2018 se despedirá con dos récords negativos. Se irá como el año con más paros desde 2002 y como el primero sin paritaria docente desde la sanción de la ley de negociación colectiva del sector, allá por 2006.

El aumento fue del 32% anual, lo que llevó el salario inicial docente a 16.500 pesos.

Si bien en el Gobierno provincial resaltan el bono de fin de año ($7.000 para los activos y $3.500 para los pasivos), el plus del 1,7% no remunerativo por material didáctico y el pago del presentismo (que sólo percibieron quienes no faltaron nunca), lo cierto es que la discusión salarial 2019, que se adivina mucho más conflictiva que la de este año, deberá arrancar desde ese 32%. “Catorce puntos porcentuales debajo de la proyección de inflación anual más optimista”, advirtieron en el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

“Inédito”

“Es una situación inédita. Desde que se sancionó la ley de paritaria docente es la primera vez que no se pudo cerrar un conflicto, que no sólo es salarial, sino educativo”, puntualizó, en diálogo con este diario, la secretaria general adjunta del Suteba, Silvia Almazán.

El 15 de febrero último, hace poco más de diez meses, la administración de María Eugenia Vidal hizo la primera oferta a los gremios docentes: 15% para todo el año, en tres cuotas y sin cláusula de actualización automática por inflación (cláusula gatillo), como pedían los maestros luego de la experiencia de 2017 que les posibilitó empatarle a la inflación.

Las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta, anticipando lo que ocurriría durante los 19 encuentros que siguieron a ese cónclave inicial.

“Siempre ofertaron incrementos que perdían contra la inflación, y nunca dieron lugar al debate, a la discusión, fueron propuestas unilaterales. Así, llegamos a diciembre casi 15 puntos por debajo del índice inflacionario anual”, sostuvo la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini.

Para Silvia Almazán, “desde un comienzo hubo una clara decisión política de la Provincia de que el ajuste recaiga sobre los docentes y otros trabajadores estatales. Una decisión de dejar inconclusa la negociación salarial. Porque siempre hicieron propuestas que sabían que no íbamos a aceptar, ya que de entrada dejamos en claro que no firmaríamos un acuerdo salarial que implicara pérdida de poder adquisitivo para los docentes”, puntualizó.

¿Y qué pasará en 2019? Se trata de otra situación inédita, pues desde la sanción de la ley de paritaria docente -en 2006- siempre se firmaron acuerdos salariales que, además de oficializar la mejora en los sueldos, marcaba un punto de partida para la discusión del año siguiente.

Así las cosas, los gremios recibirán la nueva oferta de aumento -en enero o febrero próximo- reclamando que llevan perdidos 15 puntos porcentuales de poder adquisitivo del 2018. Un panorama muy complejo.

“Transfirieron el problema al 2019. Y será peor, porque ya adelantaron, en la última reunión paritaria (que se realizó el 28 de noviembre pasado), una oferta para el año que viene del 20 por ciento anual en seis cuotas. Es decir, por debajo de la proyección inflacionaria del presupuesto nacional. Además, en el presupuesto provincial hay una quita del 6 por ciento real para educación pública. Es esa política de Vidal la que va definiendo el escenario de conflicto que se avecina”, finalizó Almazán.