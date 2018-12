Reafirman el mejor método para evitar embarazos no deseados entre adolescentes

Un estudio oficial confirmó la alta adherencia de los implantes subdérmicos entre mujeres de 15 y 24 años de todo el país

Nicolás Maldonado

nmaldonado@eldia.com

En una Argentina donde 1 de cada 6 embarazos corresponden a mujeres adolescentes y el 70% de ellas reconoce que no lo buscó, un estudio oficial acaba de confirmar las grandes ventajas contra esta problemática que ofrece un anticonceptivo poco difundido entre las jóvenes: el implante subdérmico. Se trata de un dispositivo del tamaño de un fósforo que se coloca bajo la piel del brazo y está disponible en forma gratuita desde hace ya tres años en nuestro país.

El estudio -realizado en conjunto por la secretaría de Gobierno de Salud y la Organización Panamericana de la Salud- mostró una adherencia a este anticonceptivo de larga duración de un 88% en el primer año y de 87% una vez cumplido los dos años en mujeres de entre 15 y 24 años de edad.

Los datos surgen del “Estudio de Seguimiento y Adherencia al Implante Subdérmico en Adolescentes y Jóvenes en la Argentina”, que abarcó encuestas a 1.101 mujeres de diferentes regiones del país. Durante el primer año de haber optado por éste método, apenas 1 de cada 10 de ellas (el 11,9%) decidió retirarse el implante, lo que implica un porcentaje incluso menor al referenciado a nivel internacional.

El relevamiento también puso en evidencia que la tasa de retiro del implante es menor entre mujeres de entre 15 a 19 años (11%) que entre las de 20 a 24 (15%), lo que confirma las grandes ventajas que ofrece este método para prevenir los embarazos no intencionales entre adolescentes, ya que una vez colocado evita la ovulación durante tres años sin requerir más que un control anual.

Los resultados del estudio no parecen sorprender a Guillermo Salas, el director de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud provincial, quien asegura que “por la alta adherencia que tienen, los implantes subdérmicos están indicados especialmente para chicas de entre 14 y 21 años, y se encuentran disponibles en forma gratuita en los centros municipales de salud”.

“Si bien en un primer momento la adherencia no era tan buena, esta mejoró de manera notable cuando reforzamos el trabajo de asesoramiento previo a la colocación. Pasaba que algunas chicas, al desconocer que producía una interrupción del periodo menstrual y un leve aumento de peso si no se toman los recaudos necesarios, pedían que se los retiraran. Pero eso no sucede ahora al brindarles mejor información”, explicó el funcionario de Salud.

“Esperamos que los resultados de este estudio contribuyan a mejorar la prevención del embarazo adolescente no intencional que hoy en la Argentina lamentablemente es muy alto”, señaló por su parte el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein. De acuerdo con los últimos datos que maneja ese organismo, en 2016 se registraron en Argentina 96.905 nacidos vivos de madres adolescentes (el 13% del total), de los cuales 2.419 correspondieron a madres menores de 15 años de edad.

EL MÉTODO

Aunque incorporado ya en 2014 a la canasta de métodos anticonceptivos gratuitos que ofrece el Programa Nacional de Salud Sexual, el implante subdérmico recién comenzó a estar disponible en 2015 para todas las mujeres sin obra social (que hayan tenido o no eventos obstétricos) de cualquier región del país.

Como algunos saben, se trata de una varilla flexible que se implanta debajo de la piel del brazo, donde libera una hormona que evita la ovulación. El modelo que se encuentra disponible en Argentina tiene una eficacia anticonceptiva de tres años y un índice de seguridad de 99,5%, cuya efectividad no depende de la usuaria. Una vez retirado el implante, la mujer recupera su fertilidad.

Según los criterios de elegibilidad de la OMS, casi todas las mujeres pueden ser usuarias del implante subdérmico, que está especialmente recomendado para aquellas con contraindicación de estrógenos, como es el caso de las tabaquistas de más de 35 años o bien quienes sufren migraña con aura, diabetes con nefropatía o hipertensión arterial.

Las situaciones en la que no se recomienda el uso de implantes subdérmicos abarcan a pacientes que estén cursando trombosis venosa profunda, presentan un episodio de cardiopatía isquémica o de ACV durante su uso, sufren cefaleas migrañosas con aura durante su uso, tienen una historia personal de cáncer de mama sin evidencia de enfermedad actual durante 5 años, tienen un cáncer de mama en curso, cirrosis severa descompensada, tumores hepáticos o bien se hallan embarazadas.

