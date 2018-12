Trump “zafó” de ir a Vietnam con un informe médico falso

El presidente de EE UU habría evitado el servicio militar en la guerra en 1968 gracias a un diagnóstico de espolones en los pies, inventado por un podólogo amigo de su familia

NUEVA YORK

El presidente de EE UU, Donald Trump, podría haber eludido el servicio militar durante la guerra de Vietnam gracias a un diagnóstico que un médico podólogo (especialista en pies) de Nueva York le habría hecho como favor al padre del actual mandatario, reveló ayer The New York Times.

Según el diario, en otoño de 1968 el especialista Larry Braunstein le diagnosticó a Trump, que entonces tenía 22 años, espolones óseos en los talones, lo que lo eximió de prestar el servicio militar.

Un espolón calcáneo, cabe recordar, es una pequeña formación ósea que se desarrolla sobre el hueso calcáneo (hueso del talón). Aparece al estar sometida la planta del pie a una presión importante durante un período prolongado de tiempo.

Gracias a este diagnóstico, desde octubre de 1968 Trump habría obtenido una calificación 1-Y, que le impedía acudir al servicio militar excepto en casos de emergencia nacional o declaración de guerra formal de guerra, lo cual no sucedió con el conflicto en Vietnam. Esta figura fue abolida cuatro años más tarde, y Trump fue declarado incapacitado de forma permanente.

Dos hijas de Braunstein, fallecido en 2007, afirmaron en declaraciones al diario que su padre a menudo contaba cómo ayudó al joven Trump para hacerle un favor a su padre, Fred C. Trump, en cuyo edificio -uno de los muchos en propiedad de los Trump en la década de 1960 y que vendieron en 2004- alquilaba su oficina.

Según las hijas del especialista, la doctora Elysa Braunstein y Sharon Kessel, el tema del certificado falso “era un saber familiar”, según comentaron al Times, y agregaron que la historia era “algo que siempre discutiríamos” entre familiares y amigos.

“FUE UN FAVOR”

“Sé que fue un favor”, subrayó Elysa Braunstein, y agregó que de los relatos de su padre se desprendía que Trump no padecía una dolencia en los pies. “Pero, ¿lo examinó él? No lo sé”, acotó.

Según Elysa, lo que obtuvo el médico a cambio fue “acceso” a Fred Trump: “Si pasaba algo malo en el edificio, mi padre llamaba y Trump se encargaba del tema de inmediato. Ese fue el pequeño favor que recibió”.

La familia Braunstein sostiene que hubo un segundo médico involucrado: el doctor Manny Weinstein, que murió en 1995 y que vivió en dos pisos propiedad de Fred Trump.

The New York Times admitió, sin embargo, que no ha encontrado documentos que corroboren la versión de los hechos descripta por la familia Braunstein.

Las hijas del podólogo aseguraron que, en un principio, el doctor Braunstein se enorgullecía de haber ayudado a un “tipo famoso” del mercado inmobiliario neoyorquino pero que, con los años y al ver al actual presidente copar las páginas de la prensa rosa, el ex veterano de la marina durante la Segunda Guerra Mundial se cansó.

El diario también preguntó sobre este asunto a otro podólogo que trabajó con Braunstein, el doctor Alec Hochstein, que, si bien no recuerda datos sobre la exención de Donald Trump, sí rememoró menciones al buen trato de los Trump, el cual incluía la protección frente a aumentos de alquiler.

Dos años antes del supuesto diagnóstico, Trump había sido declarado disponible para el servicio, y un examen físico no dio lugar a una exención médica, si bien recibió entonces un aplazamiento por estudios.

En una entrevista a The Times en 2016, el actual jefe de la Casa Blanca relató que un médico proporcionó “una carta muy contundente” sobre los espolones óseos en sus talones, que luego presentó a los funcionarios de reclutamiento. El mandatario aseguró que no podía recordar el nombre del médico, y tampoco mencionó conexión alguna entre su padre y el doctor.

MANTO DE SOSPECHAS

En años recientes, el diagnóstico de espolones óseos ha levantado sospechas en los críticos, quienes encuentran inverosímil que un joven sano y atlético de 22 años, en la cúspide de ser declarado apto para el servicio, pudiera ser eximido repentinamente por una malformación en sus talones.

The New York Times señala que, en la década de 1960, había muchas formas de evitar el servicio militar, especialmente para los hijos de familias adineradas y con conexiones, si bien Trump siempre ha insistido que nadie lo ayudó en nada. “No tenía poder en esos días”, aseguró el ahora presidente al biógrafo Michael D’Antonio en una entrevista en 2014. “Mi padre era un promotor de Brooklyn, por lo que esto no era como ahora”, dijo. (EFE)