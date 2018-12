Se llevan cuadros del departamento de Cristina

| Publicado en Edición Impresa

La Policía Federal procedió a retirar anoche unos 33 cuadros y obras de arte del domicilio particular porteño de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, como parte de los procesamientos con orden de prisión y pedido de desafuero que lleva adelante contra la ex presidenta en la causa de los cuadernos. Fue un día después que apareciera un nuevo arrepentido, el santacruceño Juan Manuel Campillo, muy allegado a Néstor Kirchner.

El sorpresivo procedimiento fue en el departamento de Cristina, ubicado en la Recoleta. Fuentes allegadas a la actual senadora aseguraron a este diario que “no se trataba” de ninguna mudanza y que la ex mandataria no estaba en el lugar sino en Santa Cruz.

Según trascendió son elementos que habían quedado sin retirar de los allanamientos de agosto pasado, los cuales habían sido autorizados por el Senado.

En aquella oportunidad efectivos de la Policía Federal habían allanado el departamento que Cristina posee en Recoleta y la casa que tiene en Río Gallegos.

Los allanamientos en las distintas viviendas motivaron una nota del abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi. Habló de “ilegalidades” durante los procedimientos, de “persecución política” y denunció que una empleada doméstica se intoxicó al ingresar al domicilio de Recoleta debido a la presencia de un “tóxico” en el ambiente. Además, negó bóvedas y habló de “pruebas falsas”.

También la ex presidenta difundió un video donde exhibió daños a la propiedad que se habrían cometido durante los procedimientos.

CONFIRMAN PROCESAMIENTO DE ECHEGARAY

La Cámara Federal porteña confirmó ayer, por otra parte, el procesamiento del ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, por “negociaciones incompatibles con la función pública”, al haber beneficiado en 2010 a empresas prestatarias de televisión por cable, a través de una eximición de impuestos a la importación decodificadores.

En la causa se investigó la firma de una resolución que habría permitido a las empresas importar los decodificadores con un arancel especial durante un lapso de 15 días, tras lo cual fue derogada por advertencias hechas desde la secretaría de Industria de Tierra del Fuego.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, recordaron en el fallo que se detectaron seis irregularidades en el trámite administrativo ante la AFIP.