Cuando volver con tu ex podría ser perjudicial para tu salud

Las relaciones cíclicas pueden incrementar el riesgo de sufrir depresión, ansiedad y además bajan las defensas

Comenzar, terminar, perdonar y volver a empezar para terminar al poco tiempo. Llanto, ansiedad, dolor en el pecho, días grises, falta o exceso de apetito. Estás triste porque has terminado con tu pareja.

Estas distraída, pensativa, ausente hasta que te -o lo- llamás. Perdón, perdón. El perdón se dice y repite como si fuera un ‘hola’. Recuperás la alegría, los días son más lindos, la ansiedad se apacigua, la pasión te arrebata. Lo intentan, soportar lo insoportable, ser más tolerantes que la primera vez, evitan entrar en conflictos, pero tarde o temprano -casi siempre es más temprano que tarde- estalla. Y todo el intento, todas la ganas se esfuman y aparece de nuevo la tristeza. Así, una y otra vez (las excepciones confirman la regla).

Pero más allá de caer en un circulo vicioso, que nada bueno trae a tu estabilidad emocional y mental, terminar y volver con tu pareja es dañino para tu salud. Lo confirman los estudios.

Las relaciones que son un cúmulo de volver y terminar son una especie de ciclo de inestabilidad en la que así como se reconcilian tienen una nueva ruptura. Y según un estudio realizado por la Universidad de Missouri afirma que regresar con tu antigua pareja puede ser perjudicial para la salud.

“El patrón de romper y volver con la misma persona -a lo que nos referimos como ‘reciclaje de relaciones’- fue asociado con un aumento de los síntomas de depresión y ansiedad”, explicó Kale Monk, el coautor del estudio y profesor universitario.

En el estudio participaron 545 personas que respondieron a una encuesta donde dieron información sobre sus niveles de ansiedad y depresión. También especificaron cuántas veces habían roto y vuelto con su pareja.

Gracias a esos datos, los investigadores se dieron cuenta de que aquellas personas que reconocían tener relaciones cíclicas tenían los niveles de ansiedad y depresión más altos que el resto.

“Sabemos que las rupturas son molestas y que la angustia, hasta cierto punto, es considerada normal y temporal. Sin embargo, si se mantienen relaciones cíclicas la angustia aumenta y deja de ser temporal”, añade el experto.

Y es que no solo te afecta tu salud mental, también la tristeza te baja las defensas y por lo tanto eres más propenso a enfermarte.

Soñar con tu ex novio ¿significa que querés volver con él?

Los contextos son muy importantes para determinar con mayor precisión lo que realmente significa soñar con tu exnovio. Pero calma, todo tiene una explicación.

Seguramente ‘soñar con mi exnovio’ se hace una frase familiar, una que no se quiere pronunciar e incluso da miedo que en algún momento pueda hacerse realidad. Ese pánico que se produce cuando se despierta luego de haber soñado con esa persona que ya es parte del pasado, no es algo de temer, sino más bien de entender.

Lo más común es que se piense que no se le ha olvidado a ese ex, o que se quiere volver con él, pero nada de eso. Soñar con la ex pareja puede significar muchas cosas. Depende del contexto, pero que se quiera regresar con él es quizás, el significado menos frecuente.

Es habitual que esto ocurra y más si no ha pasado mucho tiempo desde que decidieron no continuar la relación. La mente se somete a un proceso que no es tan fácil de entender, una rutina que poco a poco se irá transformado, pero que al principio es más lenta de lo que se desea hasta que al final se logra el objetivo.

Por el contrario si ya ha pasado mucho tiempo, es más si ya tenés una nueva vida y hasta una nueva pareja, y te sucede, también resulta algo normal. Esto puede deberse a que algún aspecto como una canción, un objeto o hasta un olor, te hicieran recordar a tu ex pareja.

La inseguridad al momento de iniciar una nueva etapa también provoca recordar parte del pasado. Cuando no se está preparado para dar un siguiente paso, ya sea en una relación laboral, familiar o sentimental, el subconsciente tiende a reflejar resistencia a través de sueños que llevan al pasado. Pero es solo eso, una forma de pensamientos resistentes.