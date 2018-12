Golpeó a su ex mujer, la amenazó de muerte y cayó

| Publicado en Edición Impresa

Un hombre de 38 años fue detenido en un taller mecánico de Berisso- a donde se acercó ayer a reparar un auto- acusado de amenazar y lesionar a su ex mujer y violar la restricción de acercamiento que le había dictado la justicia tras la denuncia de la mujer.

La primera fue en marzo de 2016, cuando, según figura en la causa, este sujeto se presentó en la casa de su ex pareja, en Berisso, con quien tenía tres hijos en común. “Los chicos no estaban en ese momento, por lo que este hombre se tornó violento y amenazó a la mujer”, dijo un investigador. Con la exposición de la víctima, se decretó la restricción perimetral y prohibición de acercamiento. En mayo de 2017 el hombre “se presentó nuevamente en el domicilio de la denunciante, no acatando la orden judicial impuesta, donde, tras amenazarla nuevamente de muerte la golpeó varias veces y escapó”, dijeron las mismas fuentes. Detectives de la DDI lo detuvieron ayer.