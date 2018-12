Buscan al ex presidente de Lotería y a otro ex funcionario: ya hay dos detenidos

La jueza no hizo lugar al efecto suspensivo de la eximición de prisión. “Piedrita” Rodríguez se entregaría en la fiscalía

El ex presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez; el ex protesorero Adrián Maggi y los empleados Marcelo Bordenave y Alejandro Selva recibirían el 2019 en prisión por una resolución de la jueza platense que los investiga por presunta asociación ilícita, quien a última hora de ayer no hizo lugar al efecto suspensivo de la eximición de prisión presentada por el abogado defensor de los cuatro, Marcelo Peña.

Con la orden de detención vigente, Selva y Bordenave se presentaron anoche en la fiscalía y al cierre de esta edición aguardaban a ser indagados, mientras que Rodríguez y Maggi todavía no se habían entregado.

Aparentemente, “Piedrita” estaba de vacaciones y su plan, igual que el de Maggi, sería “estar a derecho”, según la defensa. Por ahora, Selva y Bordenave no declararán, anticipó Peña, quien anoche mismo presentó un planteo ante la Cámara de Apelaciones para que revierta la resolución de Butiérrez.

La imputación es por maniobras con las órdenes de publicidad de ese organismo entre los años 2013 y 2015, por un monto que superaría los 18 millones de pesos.

De acuerdo con la orden de Butiérrez, quedaría acreditado que en los dos últimos años de la anterior administración, los acusados iniciaron expedientes “truchos” para “tramitar y generar el pago de órdenes de publicidad apócrifas en favor de otras personas con los que entablaban connivencia”.

El fiscal Néstor Hugo Tesón reunió evidencias en la documentación incautada a Lotería en distintos procedimientos, a partir de una denuncia judicial presentada por quien era presidente de Lotería, Eugenio Melitón, en el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal.

En ese momento ya estaban en la mira sospechas de distribución presuntamente irregular de pauta oficial durante la gestión de Scioli.

El jueves pasado la jueza Butiérrez avaló la imputación fiscal ordenando las cuatro detenciones. “Los empleados confeccionaron en distintas fechas órdenes de publicidad falsas a las que le colocaron números correspondientes a órdenes “truchas”. Después le ponían números a órdenes de publicidad ya tramitadas a favor de otro concepto y monto”, argumentó Tesón en la elevación a la jueza de Garantías.

“Con estas órdenes de publicidad ‘truchas’ caratularon los expedientes administrativos y luego les adjuntaron documentación requerida para la tramitación (facturas, constancia de cumplimiento de la pauta publicitaria, documentación impositiva provista por las falsos proveedores)”, menciona la fiscalía.

En la denuncia original, Melitón López explicaba cómo “se pagaban expedientes duplicados”. Se hacía desaparecer un expediente por el que se pagaba una cifra millonaria y luego ese expediente volvía con un pago irrisorio. El ex funcionario de Vidal afirmaba, además, que todos los pagos iban hacia una misma persona. Había expedientes con números duplicados y esos montos variaban mucho entre una carpeta y otra.

Lotería es considerada una de las cajas de recaudación de la política provincial. En 2009 Scioli tuvo que remplazar al interventor de ese Instituto, Luis Alberto Peluso, por denuncias de corrupción vinculada con su actividad en el juego legal y del otro. Lo reemplazó Rodríguez.

Hace dos años, la diputada nacional Elisa Carrió amplió una denuncia contra Peluso por presuntas maniobras a través de agencias de apuestas y bingos. En aquella oportunidad, solicitó investigación sobre la firma Emprendimientos de Luján SA. Le atribuían intereses concomitantes con los del ex gobernador. El ex funcionario denunciado tendría 20 inmuebles en un barrio cerrado de la Provincia.