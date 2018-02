Una reconocida actriz mexicana denunció haber sido violada por una persona de la industria

La cadena televisiva Televisa tomó cartas en el asunto y rompió relaciones con un productor, presuntamente el acusado

Televisa, la principal cadena televisiva de México, dijo hoy que rompió relaciones con el productor independiente Gustavo Loza, luego que la actriz Karla Souza denunciara que fue violada a principios de su carrera por un productor cuyo nombre no reveló. Loza negó que la acusación de Souza se dirigiera a él, y la llamó a identificar al productor involucrado.

Este caso se trata de una de las primeras denuncias de violencia sexual de alto perfil en la industria mexicana del entretenimiento y ha causado gran conmoción en el país.

"Después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza", informó Televisa.

Por su parte, Loza emitió un comunicado en el que expresó: "Televisa no puede asumirse como órgano investigador, persecutor y mucho menos de impartición de justicia y condenarme mediáticamente; mucho menos cuando la afectada jamás ha mencionado mi nombre".

"Le pido respetuosamente (a Souza) que aclare esta situación ante los medios de comunicación, mencionando el o los nombres de sus agresores y en su caso presente las denuncias que procedan, para que estos lamentables y reprobables hechos de los cuales ha sido víctima, no queden impunes", añadió el productor.

Souza ha trabajado en cine y televisión en México y Estados Unidos, donde apareció en la serie de ABC "How to Get Away With Murder". Protagonizó la cinta más taquillera de todos los tiempos en México antes de "Coco", "Nosotros los nobles" de 2013.

En una entrevista con CNN, la actriz describió que a principios de su carrera un productor la acosó, presionó y toqueteó, y que una noche finalmente la violó.

"Acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó", acusó Souza, protagonista de películas como "Nosotros los Nobles" y "¿Qué culpa tiene el niño"?

La actriz mexicana, que declinó divulgar la identidad del director, relató a la periodista Carmen Aristegui que todo ocurrió durante una filmación en la que fue hospedada en el mismo hotel que el director, quien la buscaba por las noches en su habitación con la excusa de hablar de las escenas de la filmación.

El director comenzó a tener un acercamiento que ella "sentía que no podía rechazar" y, que después de un mes de "abuso total de su poder", acabó por ceder a ser besada y tocada "de formas que yo no quería que me tocara", afirmó.

Relató sentirse manipulada psicológicamente con frases como "no tienes nombre, pero yo sé que eres buena, se que vas a demostrarme algo", y aseguró que se sentía desprotegida porque no vivía con sus padres y de alguna manera ellos agarran personas vulnerables.