Al próximo rival de Boca "no le preocupa" el tema de los árbitros

En medio de la polémica que se multiplicó en los últimos días en torno a los arbitrajes, Néstor Gorosito, el DT del próximo rival de Boca, acaba de admitir que "No me preocupa el tema de los árbitros".

Gorosito tiene a su cargo el plantel de San Martín de San Juan que mañana enfrentará en la Bombonera a la escuadra xeneize.

"No me preocupa el tema de los árbitros... No me pongo a pensar en eso", dijo el entrenador quien, sobre el mismo tema, agregó: "Uno espera que los árbitros se equivoquen para los dos lados, son humanos".

Mucho se habló esta semana sobre los jueces a partir de las afirmaciones generadas desde River y San Lorenzo sobre el tema arbitral. Boca intentó bajarle el nivel a la polémica y ahora Gorosito se refirió al tema.