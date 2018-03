Jazmín Laport apuntó contra Repetto por su entrevista con una mujer acosada

La actriz se refirió a la polémica pregunta del conductor durante el noticiero de Telefé

Ayer estallaron las redes por la entrevista que Nicolás Repetto le hizo a una víctima de acoso durante el noticiero de Telefé. El conductor le preguntó a la mujer cómo iba vestida y comparó el "peligro" de estar "sexy" de noche con usar un rolex en Palermo.

Una de las tantas reacciones fue la de Jazmín Laport, hija de Osvaldo Laport y Viviana Sáez, que en un video expresó: "Hay hombres que nacieron con todo bien puesto, con un pene entre las piernas. Hay 'hombres' que nacieron con un arma entre las piernas. Hoy me levanto y escucho el relato en el noticiero de una chica que salía de trabajar y un tipo se bajó de una moto, la manoseó, la arrinconó y se fue. Calculo que le contó a sus amigotes: 'No sabés, no sabés que cagazo que tenía la minita'. Ella en estado de shock, ¿sabés qué hizo? Se metió en el subte. De la mano del frente había un pajero que mientras la tocaba la miraba a la cara".

Y siguió: "Y como frutilla del relato quien está encargado de informar la situación le preguntaba si ella iba en shorcito o en pantalón largo, para ver si iba seduciendo".

Finalmente, manifestó: "Yo me pregunto, que soy una mujer que tiene miles de objetivos y miles de sueños y no soy ni feminista ni machista, soy un ser humano, ¿quién carajo se creen que son y hasta donde van a llegar? ¡Cobardes!".