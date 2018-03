La crisis alimentaria en Venezuela también golpea a los zoológicos

La foto de un puma desnutrido en una jaula en el zoológico de la ciudad venezolana de San Francisco se ha convertido en las últimas horas en uno de los materiales más replicados en redes sociales. Para quienes han compartido la postal, la tétrica escena no sólo refleja el sufrimiento que viene padeciendo el animal si no que también pone en evidencia la grave crisis alimentaria que está atravesando Venezuela y que no sólo estaría golpeando a los ciudadanos sino que también a los animales.

A tal punto ha llegado la necesidad de alimentos en esta reserva de animales que los encargados han decidido tomar drásticas medidas con el objetivo de mantener con vida a especies como el puma. Para ello se ha comenzado a sacrificar cerdos, patos y cabras que terminan sirviendo de comida para los hambrientos animales.

Estos ejemplares faenados, que hasta hace unos años compartían el mismo hábitat de conservación y exposición con los animales que se pretende mantener con vida, han comenzado a ser ejecutados desde el mes de febrero cuando salieron a la luz las fotos que muestran el padecimiento de los animales en dicho zoológico.

Un león africano, un tigre de Bengala, un jaguar, varios ocelotes y aves rapaces, todos carnívoros han podido mitigar su hambre de forma momentánea ante una profunda atmósfera de incertidumbre por lo que sucederá en el futuro ya que la escasez de alimento se acentúa día tras día.