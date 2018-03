Elisa Carrió volvió a acusar a Moyano de “criminal”, en un acto del campo

“Cerraba las rutas y conspiraba contra los chacareros”, aseguró la diputada del jefe de los camioneros. También fue muy crítica con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner por sus políticas agropecuarias

Con un discurso caliente, la diputada nacional y una de las principales espadas de Cambiemos Elisa Carrió participó ayer de un acto por los diez años de la aplicación de la cuestionada Resolución 125 durante el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner, que imponía altas retenciones móviles a la soja. En sus anchas, aprovechó, una vez más, para criticar al líder de Camioneros, Hugo Moyano, a quien calificó como “el peor criminal de la Argentina”.

“Cerraba las rutas y conspiraba contra los chacareros”, recordó durante su discurso en San Pedro frente a los productores agropecuarios y sus familias.

Se sabe que no es la primera vez que sale al cruce del sindicalista, que mantiene una tensa relación con el gobierno de Mauricio Macri. Antes de la marcha camionera del 21F, Carrió se refirió a él y a su hijo Pablo, y sorprendió al acusarlos de “criminales”.

Fue en una entrevista con El País de Uruguay. “Es el jefe de la mafia sindical. Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. Y no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas”, aseguró la diputada.

“ESTÁ ENFERMA”

Pero la respuesta del jefe de Camioneros no se hizo esperar. Tildó de “enferma” a la diputada oficialista luego de que la legisladora lo acusó como el “jefe de la mafia sindical”.

“Está enferma”, manifestó el camionero, sumándose a su hijo Pablo en las críticas contra Carrió en una entrevista en televisión, donde adelantó que iba a “iniciar una demanda muy fuerte contra esta señora”.

CONTRA LOS KIRCHNER

Sin embargo, no fue contra el único que arremetió en su discurso de ayer. La diputada también criticó a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y la batalla contra el campo. “Nos quisieron hacer creer que se trataba de una lucha de la oligarquía, pero no fue así. Acá los únicos oligarcas son los que se robaron el país”, sostuvo.

Carrió, una de las primeras en apoyar dicho reclamo, fue muy aplaudida cuando indicó que fueron los productores “los que iniciaron el camino hacia la República que ahora tenemos y que habíamos perdido en 1930”.

La diputada, una de las fundadoras de la coalición gobernante que sucedió al kirchnerismo, relacionó al fallecido jefe de Estado con el ex jefe de la CGT: “(Néstor) Kirchner nos quería meter en la ruta para confrontar con el criminal más criminal de la Argentina que era el jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano“.

“En aquel 2008 se unieron los peones del campo junto a los chacareros para defenderse de la locura a la que nos quería llevar el gobierno de entonces. Logramos un cambio republicano en la Argentina”, aseguró Carrió en su mensaje, que fue reproducido por varios portales de noticias.

En el acto, Lilita Carrió no estuvo sola. La acompañaron los diputados nacionales por la Coalición Cívica-ARI, Marcela Campagnoli; Javier Campos; Héctor Toti Flores; Juan López y Lucila Lehmann.

La diputada, desde San Pedro, habló de los tensos meses en los cuales se extendió el enfrentamiento entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner. Pero reveló además cómo se gestó la emblemática y multitudinaria movilización del sector rural en Palermo. “Recuerdo que con Alfredo (De Angeli) allá perdido en el Parlamento hablamos un domingo a la mañana y dijimos ‘convoquemos a Libertador’. ‘A dónde’, me dice. ‘No sé’, le digo. Y salimos los dos a la noche en el programa de Luis Majul y lanzamos la marcha. Era decisiva para que el tembleque se volviera ‘no positivo’. Y se ganó. La Argentina de la sustitución de exportaciones fracasó. Muchas gracias ustedes. Gracias a la Comisión Enlace”, dijo la legisladora ante la mirada de los representas de las cuatro entidades del agro que dieron esa pelea y se volvieron a juntar ayer en la ciudad bonaerense.

Mientras, aseguró que desde Cambiemos van a seguir del lado del campo. “El tema de la sequía es un problema que esperamos que se resuelva, pero creo que se han cumplido las promesas electorales para el sector”, afirmó Carrió. “Tenemos que poder sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo, esa es la única manera de poder alcanzar la prosperidad, sin descuidar la inversión social que en este gobierno es récord”, añadió.

Pero también dejó un mensaje a sus socios del Gobierno, tras algunos escándalos. “En Cambiemos hay democracia, pero cuando veo que algo no se escucha, yo alzo mi voz”, advirtió la diputada, que se metió entre los presentes y no dejó de sacarse fotos.