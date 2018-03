¡Sorpresa!: La China y Vicuña ¿se casaron sin decirle a nadie?

Viajaron a Uruguay y habrían tenido una ceremonia íntima y secreta lejos de los medios. Angel De Brito lo desmiente

El amor entre Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña comenzó entre escándalos: mientras el actor chileno se separaba de Pampita, conocía en el set de “El hilo rojo” a la actriz e iniciaban un romance que estallaría en los medios. La parejita ya era reacia a jugar el juego mediático, pero tras aquel traumático trajín, decidieron refugiarse bien lejos de los papparazzis.

Las decisiones en secreto se volvieron así lugar común para La China y Vicuña, aunque nadie esperaba que pudieran mantener oculto su casamiento. Pero así lo habrían conseguido este fin de semana: Suárez y el chileno serían marido y mujer, tras viajar en secreto a Carmelo, Uruguay, para festejar el cumpleaños de La China junto a su amiga, Natalia Antolín, y aprovechar para realizar allí, lejos del mundanal ruido, una íntima ceremonia en la casa de campo de la diseñadora y su marido, Ever.

Y de tanto secreto, la pareja sorprendió a los propios invitados: según reveló La Nación, la parejita invitó a la fiesta a sus íntimos para celebrar el bautismo de Magnolia... y de repente, apareció el cura para casar a los novios, momento en el cual la parejita reveló que habían sido convocados allí para ser testigos de su unión.

El casamiento se habría dado así tras varios “amagues”: en dos ocasiones sonaron fuertes versiones de boda secreta en algún lugar recóndito, que finalmente no fueron concretadas. Sin embargo, en Twitter, Angel De Brito dijo que los propios protagonistas, comprometidos el año pasado, dijeron que la boda sería en primavera, y negaron haberse casado. ¿Verdad o mentirita para pasar tranquilos la luna de miel?

IGUAL SE VIENE

De ser verdad lo que le dijeron al periodista, sería solamente cuestión de tiempo el casorio. Como ellos mismos dijeron el año pasado, “la idea es casarnos. Ya está la propuesta oficial. Lo veníamos hablando y yo creo que el hombre no se la juega si sabe que la mujer va a decir que no. Yo siempre le dije que para mí no era lo más importante, el casamiento nunca me importó tanto, pero es lindo. Voy a probar. Esta es la primera vez que pienso que sí [me quiero casar]. Estoy estable”, contó La China.

“Benja es muy romántico. Fue con una rodilla en el piso, porque ¡si la hacemos, la hacemos completa! Fue un momento raro, como de las películas. Le dije ‘bueno, mi amor, ya está, levantate’. Él es más romántico”, reveló la actriz.

Vicuña, en tanto, había dicho el viernes cuando le preguntaron si el amor era para toda la vida que “uno sueña por acompañarse por siempre, pero nadie es dueño de su destino... Pero la idea es que sí”.

La parejita continuaba ayer de viaje, pero es espera que al regresar sean abordados por los medios para conocer la verdad.