¿Obama a Netflix?: negocia para tener programa propio

Luego de causar sensación con su paso por el talk show de David Letterman, está cerca de firmar con el gigante on demand

| Publicado en Edición Impresa

Obama con David Letterman en la pantalla de Netflix: ¿el ex presidente tendrá show propio? / Netflix

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle, están en “negociaciones avanzadas” para producir programas dirigidos a los cerca de 118 millones de suscriptores de Netflix, reveló The New York Times.

La versión, que cita personas familiarizadas con el asunto, señala que el carismático ex mandatario no pretende utilizar los programas para responder a su sucesor, Donald Trump, o a los críticos conservadores.

Entre las posibilidades que se han barajado durante las conversaciones destaca que la ex pareja presidencial ha hablado de la producción de un programa con historias inspiradoras.

Asimismo, que el ex mandatario modere conversaciones sobre asuntos que dominaron su Administración (2009-2017), como salud, derecho al voto, inmigración, política exterior y cambio climático, entre otros.

Tampoco se descarta que Michelle Obama presente un espacio sobre la nutrición, uno de los temas banderas durante su paso por la Casa Blanca, o que ambos presten su marca o respaldo para documentales o programas alineados con sus creencias y valores.

Los Obama “siempre han creído en el poder de la narración de historias para inspirar”, señaló Eric Schultz, asesor del expresidente, citado por el Times, quien afirmó que ambos han promovido “historias de personas cuyos esfuerzos por hacer una diferencia están cambiando silenciosamente el mundo para mejor”.

El NYT destaca que, de alcanzar un acuerdo, la plataforma de Netflix le ofrecería al ex gobernante un canal de comunicación “sin filtro” que le permitiría llegar a un público similar al que alcanza en sus redes sociales, donde ostenta 101 millones de seguidores en Twitter y 55 millones de “me gusta” en su página de Facebook.

El informe apunta que aún se desconoce cuánto recibirán los Obama de concretar un acuerdo, pero detalla que Netflix firmó recientemente un contrato por cinco años con el productor Ryan Murphy, por 300 millones de dólares.