Se mira por TV: “Annihilation”, una de las cintas de ciencia ficción del año, derecho a la pantalla chica

La película de Alex Garland, el cineasta de “Ex Machina”, llegará hoy a Netflix sin pasar por los cines

| Publicado en Edición Impresa

Netflix sigue probando, acertando ocasionalmente y errando bastante en el mundo del cine.

Pero, esta vez, sacó un pleno al asegurarse la distribución internacional del que, para los amantes del cine de Hollywood, es uno de los estrenos cinematográficos del año: “Annihilation”, del director Alex Garland (“Ex Machina”) se estrena hoy en la pantalla del gigante on demand sin pasar por los cines en todo el mundo excepto en Estados Unidos, donde se estrenó con excelentes críticas y poca tracción en taquilla.

De hecho, Paramount decidió vender a Netflix los derechos de distribución fuera de EE UU sabiendo que a la película, de ese modo, no se vería en la pantalla grande en ningún país, perdiendo así la potencia y espectacularidad impresa por el cineasta, y lo hizo por miedo a que el cine de Garland, ciencia ficción más compleja, menos “pochoclera” y sin ligazón a una franquicia, fracasara en las boleterías.

“Esta cinta fue hecha para una pantalla grande. Rodar para televisión es completamente diferente. No tengo ningún problema con la pequeña pantalla. De hecho, me encanta y hay material buenísimo, pero esta película en concreto no fue hecha para televisión. Habría estado bien saberlo antes”, sostuvo Garland, indignado.

El director y guionista vuelve en la cinta a la ciencia ficción y vuelve a contar con Oscar Isaac, el guatemalteco que afirmó que quiere “trabajar siempre” con el cineasta británico, incluso aunque escriba “basura”.

“Me gustaría que formáramos una de esas grandes parejas artísticas del cine”, confesó Garland, quien ya dirigió a Isaac en su ópera prima, la rompedora “Ex Machina” (2014), ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales. “Siempre trabajaré con él si así lo desea. No hay nadie mejor”, señaló el realizador londinense sobre el intérprete que terminó el rodaje de la película mientras grababa sus escenas en “Los últimos Jedi”, de gran éxito hoy en la meca del cine.

La clave para contar con Isaac, reveló Garland, fue el apoyo que recibió por parte de Rian Johnson y Ram Bergman, director y productor de la entrega galáctica. “Proceden de la escena independiente y nos ayudaron enormemente cuando no tenían por qué hacerlo. Sé que muchas otras producciones no habrían accedido”, reconoció el director.

En “Annihilation”, una cinta basada en la novela del escritor Jeff VanderMeer, la bióloga y ex soldado Lena (Natalie Portman) se une a una misión para descubrir qué le ocurrió a su marido (Isaac) en la denominada “Area X”, una zona afectada por un misterioso fenómeno atmosférico que se expande por la costa estadounidense.

Una vez dentro, el grupo descubre un mundo alucinógeno y etéreo, repleto de paisajes y criaturas que han mutado genéticamente.

El reparto del filme, mayoritariamente femenino, lo completan Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson y Gina Rodríguez. No es habitual ver una película de un gran estudio con dos actores hispanos como protagonistas. “Tener a Óscar y a Gina en la película no fue una decisión política. Son los actores más adecuados”, afirmó el realizador.