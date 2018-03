El gimnasio y la adolescencia

| Publicado en Edición Impresa

Por VICENTE PAÚS

Director Médico de la Clínica del Deporte (*)

A pesar de esta falta de consenso, existen argumentos con sustento científico que nos ayudan en la toma de decisiones: el entrenamiento con sobrecarga, correctamente dosificado y planificado, no deja secuelas de ningún tipo en el cuerpo de un adolescente. Los niños y pre adolescentes tienden a no aumentar mucho la masa muscular, ya que ese proceso tiene que ver con hormonas que los niños no tienen antes de la pubertad. La mejora de la fuerza en esta población también es menor que en los adultos. El período de la infancia a la adolescencia se caracteriza por una gran plasticidad neuronal, que favorece la adquisición de destrezas y capacidades motoras para el resto de la vida. Cuantos más deportes y actividades ofrezcamos, mayor será el desarrollo motor. El clásico gimnasio de musculación ofrece movimientos repetitivos, mono articulares. Persigue el desarrollo estructural del músculo con fines estéticos, no estimula actividades coordinativas complejas como la sincronización, equilibrio, ritmo, reacción. Afortunadamente en los últimos años el concepto de “gimnasio” se ha extendido a tareas como la adaptación al deporte, mejora del gesto deportivo y prevención de lesiones. El desarrollo del “entrenamiento funcional”, que implica aprendizaje de una técnica correcta y segura, introducción de pesos libres con poca sobrecarga, ejercicios multiarticulares y el trabajo en estaciones, es seguro y tiene una amplia aceptación en niños y adolescentes. En base a estos argumentos, podemos considerar seguro que un pre adolescente acuda al gimnasio con asistencia y planificación adecuadas. Pero a la vez debemos preguntarnos cuál es la finalidad de trabajar con sobrecarga en un grupo etario en que no encontraremos grandes resultados en fuerza ni desarrollo muscular. En su lugar, deberíamos preocuparnos por ofrecerles la adquisición de habilidades motoras y destrezas para el resto de su vida. El tipo de actividad y la dosificación del entrenamiento son fundamentales, ya que la lesión por sobreuso o micro traumática también está presente en el deporte infanto-juvenil. En el trabajo “Incidencia de Lesiones en el Futbol Juvenil” del equipo de trabajo de la Clínica del Deporte, con un seguimiento de más de dos años y 3350 consultas, el micro trauma representó el 37,5% de las lesiones. La etapa de crecimiento acelerado (mujer 9-13 años, varón 11-15 años) presenta mayor riesgo a desarrollar estas patologías. Si tienen problemas de sobrepeso, el gimnasio ofrece una actividad medida y planificada que permite preparar su cuerpo para exigencias mayores y aumentar el metabolismo basal para estimular la pedida de la masa grasa y no la masa muscular. En nuestra clínica tenemos casos de niños de 9 años con rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla por sobreuso; fracturas por estrés, hernia de disco lumbar, lesiones severas en hombro en deportes como el tenis y la natación de competencia. Esto es lo que hay que evitar, teniendo en cuenta la edad cronológica (edad 13 años), la edad ósea (se saca en base a escalas radiográficas) y la edad hormonal (Escala de Tanner o similares). Es decir que puede coexistir una edad cronología que no esté en relación a la ósea y a la hormonal. De ahí la gran importancia de la consulta médica.