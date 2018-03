Más de 100 chicos sin clases en la Orquesta Escuela de Berisso

Es porque el Municipio no le dio el alta a siete profesores. Temen por un posible “ajuste”. Desde la Comuna lo niegan en forma tajante

Entre los integrantes de la Orquesta Escuela de Berisso, sin dudas uno de los proyectos educativos más importante de la Región en años, existe preocupación porque, por primera vez desde que nació la iniciativa en 2005, el Municipio no le ha dado el alta a “siete cargos docentes”, lo que “ya en época de clases perjudica a más de 100 niños”, es decir, más del 20% de la matrícula, dijeron miembros de la formación.

El secretario de Gobierno de la Comuna, Claudio Topich, señaló a este diario que “se está haciendo una revisión de personal, pero Berisso está entre los municipios que más invierte en su orquesta escuela, y su funcionamiento no se va a resentir”, aseguró.

“La directora de Cultura, Nadia Jerbes, asumió hace unos 40 días y está tomando contacto con todas las áreas, incluida la orquesta. En ese caso, les pidió a los profesores que se postularon para cubrir los cargos que presenten un proyecto anual”, explicó Topich, y añadió: “Es una nueva forma de hacer las cosas, ni mejor ni peor, distinta. Pero ello no implica que se vaya a afectar a la orquesta escuela”, prometió.

Lo cierto es que en la formación hay inquietud. No sólo porque “esto es la primera vez que nos pasa en 13 años de vida”, comentaron algunos de sus referentes, sino porque “entre tanta gente que nos atendió, alguno nos dijo que el tema podría estar resuelto en cinco meses”.

La orquesta arrancó en 2005 en la escuela 25 de El Carmen con 20 chicos. Hoy son 518

“No podemos esperar cinco meses. Nuestros tiempos son distintos. Hay decenas de niños y niñas de 6, 7, 8 años, de escuelas ubicadas en zonas muy vulnerables, para los cuales perder medio año es perder un siglo, de aprendizaje, de contención en el colegio en vez de estar en la calle, de satisfacer sus enormes expectativas; las que tienen todos los chicos”, subrayaron.

También es cierto que la situación se da en un marco donde la Comuna está haciendo un ajuste en los gastos. “Si tienen que recortar, nosotros no opinamos, no es nuestro tema, pero queremos alzar la voz para que no se haga en un lugar que ha resignificado la vida de cientos de adolescentes, que les ha permitido llegar a la universidad y hasta salir de Berisso por primera vez en su vida”, enfatizaron.

altas por bajas

La Orquesta Escuela de Berisso, desde su nacimiento en 2005, tiene asignada por el Municipio una determinada cantidad de horas cátedra para la contratación de profesores.

Vale aclarar que depende del Programa Provincial de Orquestas Escuela, pero que su funcionamiento está atado a un convenio Provincia-Municipio. La primera “paga 38 docentes” y “la Comuna otros tantos”, realzó Topich.

Las altas de profesores siempre dependieron de las bajas. “Hoy tenemos 6 bajas de este año y una que quedó pendiente del 2017, y las altas no aparecen”, apuntaron músicos-docentes.

“Hasta ahora, los nombramientos se mantuvieron en todos los ciclos. En esta oportunidad, si bien las bajas se efectivizaron, las altas (que debían otorgarse a partir del 1º de enero) no se concretaron. Y no se dan respuestas que hagan prever una solución a corto plazo”, dijeron, por su parte, integrantes de la formación.

Remarcaron que “también se dio de baja a un profesor de guitarra que, junto con sus alumnos, por primera vez representó a Berisso en un encuentro provincial el año pasado”.

E insistieron en que “esta situación hoy afecta la trayectoria en la orquesta de unos 100 chicos, ya sea por falta de ensayos, talleres o clases. Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en que muchos de nuestros alumnos se encuentran, ello les genera una pérdida no sólo en cuanto al aprendizaje de un instrumento, sino la quita consciente de espacios de construcción grupal, de formación en valores, de integración en experiencias enriquecedoras y de superación personal”.

Con 500 alumnos, algunos que con el tiempo se han convertido en integrantes de prestigiosas orquestas, en universitarios y en destinatarios de becas nacionales e internacionales, la Orquesta le ha cambiado la vida a cientos de niños y niñas. La Comuna asegura que seguirá tocando “como hasta ahora”. El tiempo dirá.