Otro recorte: el Central decidió que bajen las tasas al 60%

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una nueva baja de la tasa de interés de referencia de 70% a 60%, lo cual se replicará en los rendimientos de los plazos fijos.

De esta forma, la tasa mensual (TEM) se sitúa en 5,05% (5,8% antes) y la tasa efectiva anual (TEA) se ubica en el 79,6%.

La decisión de la autoridad monetaria es en respuesta a la desaceleración de la inflación, que según distintos analistas se ubicaría por debajo de 10%.

Esta es la cuarta reducción de la tasa de referencia que realiza la autoridad monetaria desde la asunción de la nueva dirección. En el último mes, la entidad aplicó tres recortes de la tasa de interés de referencia, de 100% anual a 80%, en marzo pasado, y luego de 80% a 70%, hace 15 días, con lo cual se muestra una marcada intención del gobierno de acelerar este proceso.

Hay que recordar que también eliminó la tasa mínima obligatoria que los bancos estaban obligados a ofrecer a los depositantes, cuando estaba en 110% TNA, la tasa mensual cayó en los últimos 30 días de 9,04% mensual a 5,05%.

La medida que rige desde ayer ya circula en las pantallas de los bancos y operadores bursátiles.

La medida afectará a los rendimientos de los plazos fijos dado que aquellos que comiencen a vencen a partir de hoy tendrán una tasa de interés del orden de 5%.

La decisión también provoca una nueva licuación de los pasivos monetarios del Banco Central, que corresponde al dinero que tienen los ahorristas en los bancos.

La tasa se mantiene por debajo de la inflación pasada (11% en marzo) y esperada (9% en abril). De esta manera, el Banco Central paga una tasa de interés por la deuda de corto plazo -los Pases, que reemplazaron a las Leliq- por debajo de la variación general de precios de la economía.

A partir de esta medida los pases pasivos a un día seguirán siendo remunerados muy por debajo de la inflación, lo cual produce el efecto de “licuación”.

La reducción de este stock es clave para el saneamiento del Banco Central y por ende para establecer las condiciones para la salida del cepo cambiario.

No obstante, la línea actual de la política monetaria del Banco Central (BCRA) no está tan relacionada a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), si no que está en línea, más que nada, con el objetivo del Gobierno de intentar controlar la emisión de pesos que significan hoy los pasivos remunerados y, en paralelo, licuar los stocks en circulación.

La aspiradora de pesos y la licuación de ingresos y ahorros combinadas está dando resultado al BCRA para mantener el dólar a raya.