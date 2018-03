Confirman el procesamiento del policía Chocobar

Es por el delito de "homicidio agravado" del delincuente al que mató durante una persecución luego que el asaltante apuñalara a un turista

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar por "homicido agravado" del delincuente al que mató en una persecución luego del asalto a un turista en el barrio de La Boca, informaron hoy fuentes judiciales.

El tribunal de alzada consideró que la calificación de "homicidio agravado" por el uso de arma de fuego y exceso en el cumplimiento del deber se ajusta a lo ocurrido, apuntaron.

Con esta resolución, la sala presidida por el juez Julio Lucini rechazó el recurso que elevó en queja a la Cámara la defensa de Chocobar para que modifique la calificación del delito que se le imputa al policía.

El 8 de diciembre de 2017, Chocobar persiguió y mató por la espalda a un joven que había participado en un robo en el barrio porteño de La Boca, que le generó heridas graves por arma blanca a un turista estadounidense.

"Muchas veces no puedo dormir, pero no me arrepiento de lo que hice", declaró Chocobar hace unos diez días en una entrevista periodística.