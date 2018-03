VIDEO: Amenazó a sus enemigos y cayó en la misma celda que ellos

Ayer no fue un buen día para Nazareno Gómez, un delincuente conocido en la capital de Mendoza con un particular apodo: "El Poronguita". El joven cayó preso en la misma celda de las personas a las que había amenazado con armas de fuego y sus nuevos compañeros no lo recibieron bien.

El mote por el que se conoce a Gómez le sienta bastante bien. En 2017, "El Poronguita" se hizo conocido en un video donde se muestra muy desafiante con sus enemigos: "Mirá lo que tengo para vos. Te voy a cagar matando hijo de mil putas. Tengo mansa 9 con dos cargadores y tengo otra con un cargador de 30. Ahora voy y te cueteo toda la casa hijo de mil putas", expresa amenazante.

El joven, acusado de varios asaltos, fue finalmente apresado y cayó en la misma celda de aquellos a quienes había amenazado. Un mal destino para Gómez, que fue brutalmente atacado por sus nuevos compañeros de sector.

En el video se escucha cómo uno de los agresores le exige: "Pedile disculpas a todo San José. Pedile disculpas a mi hermana y a mi cuñado. ¿Pensabas que la sacabas regalada?".

Acto seguido, otro de los presentes comenzó a agredirlo con una faca casera, que deja a la vista cómo "El Poronguita" termina herido. Después, lo obligan a arrodillarse y pedir perdón a todas las personas a las que amenazó.