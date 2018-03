"Dimos un paso hacia adelante", valoró el DT argentino Sampaoli

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, valoró hoy que su equipo dio un paso hacia "adelante" tras la victoria amistosa contra Italia por 2-0 en Manchester, Inglaterra, como preparación para el Mundial de Rusia 2018. "En general veo que dimos un paso hacia adelante, a pesar de que en los primeros 15 minutos del segundo tiempo nos tuvieron a maltraer", realzó el santafesino en la conferencia de prensa.

"El balance del partido pasó por haber visto cosas que se dieron en los entrenamientos, cosas que los nuevos jugadores podían generar en los partidos", apuntó. Además, Sampaoli remarcó en reiteradas ocasiones cómo Argentina superó la "presión alta" de Italia y que sus jugadores "aprobaron" la prueba a la hora de salir desde atrás.

"Puedo entender que en los primeros minutos cambiamos ataques por ataques y eso favoreció al rival, hasta que nos encontramos con nuestro juego. Italia nos presionó en la salida y eso nos llevó a sentirnos cómodos, aprovechando las virtudes", analizó. Asimismo, el seleccionador elogió: "El nivel colectivo ante la presión exagerada de Italia nos dio valentía para salir jugando desde abajo y salimos de situaciones complicadas con mucha altura, incluso en la zona de inicio de la jugada. Siempre buscamos el primer o segundo pase, un montón de cosas que nos ilusionan".

"Wilfredo Caballero tuvo un buen partido, los laterales (Nicolás Tagliafico y Fabricio Bustos) debutaron contra Italia y lo hicieron con mucha jerarquía y serenidad, los volantes superaron la presión alta de Italia y también es para valorar lo que hizo Ángel Di María en el primer tiempo, abriéndonos las puertas del ataque. Quiero remarcar el desarrollo colectivo", afirmó. Al mismo tiempo, Sampaoli reconoció que el volante Manuel Lanzini, autor del segundo gol del triunfo nacional sobre el conjunto italiano, era un "deseo" desde hace tiempo, que se le negó por "diferentes lesiones".

Por otro lado, el DT dijo: "Creo que (Gonzalo) Higuaín jugó un partido liderando el ataque, dejó de cara a sus compañeros cuando le tocó aguantar jugadores rivales. Además, se generó continuamente juego para sí mismo. Es un futbolista de extremada jerarquía".

Y a la hora de referirse al delantero de Juventus Paulo Dybala, no convocado para esta gira, adelantó: "No está ahora en la gira pero estamos viendo todos los partidos para la lista de 23. Tiene chances de Mundial como todos". "Me parece que este es el camino para fortalecerse. Tenemos que generar que Argentina sea un equipo, que tenga una idea definida de cara al Mundial", avisó Sampaoli.

"Esperamos encarar el partido contra España de la misma manera que éste, más allá de las diferentes características. Tendremos que mejorar el dominio en el campo de enfrente", palpitó de cara al amistoso del próximo martes en Madrid. "Sabemos que España es un equipo armado, mientras nosotros estamos buscando la forma de juego. Me voy mucho más tranquilo por algunas cosas que se fueron dando y que observé", concluyó. Sampaoli no contará con Di María, quien sufrió una mialgia en la cara posterior del muslo derecho en el complemento y dejó la cancha a los 19 minutos.