Lanzini se mostró "contento por el funcionamiento del equipo"

Manuel Lanzini, autor del segundo gol de la Selección en la victoria por 2 a 0 ante Italia sostuvo que el equipo mostró momentos de buen fútbol y quedó satisfecho por ello.

"Estoy contento por haber debutado en un partido tan importante y por el funcionamiento del equipo. Por momentos se vio buen futbol y es importante", remarcó el ex River.

Dede lo personal, contó que "me sentí bien, cómodo, por momentos no pude agarrar la pelota, pero son situaciones de partido, cuando me metí más adentro, detrás del 5 como me pidió jorge, pude agarrarla más".

Por último, a la hora de contar cómo fue su gol, dijo: "Me abrió la pelota el Pipa, me intención era devolvérsela pero justo retrocedieron los defensores y me quedó el arco, la agarré de lleno y se dio el gol".