Moria tremenda: “Fui abusada, me daba asco pero me hacía gozar”

La artista relató que fue violada por su abuelo pero que finalmente consiguió sacarlo. “No lo llevo como mochila”, confesó

| Publicado en Edición Impresa

Moria Casán sigue subida al tren de las confesiones, sentada en el vagón de los recuerdos más íntimos y aberrantes, más allá que ella busca quitarles dramatismo a la hora de sacarlos a la luz. Y esta vez tocó dos cuestiones que hacen mucho ruido: la prostitución y los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 8 años por parte de un abuelo.

Sin más, memorias que a cualquiera le revolverían el estómago y lo quebrarían varias veces antes de poder digerirlas y exteriorizarlas. Pero que ella las presenta con total naturalidad y con frases que hacen mucho ruido, como: “Yo gozaba y sentía asco a la vez”, al referirse a cuando fue sometida por su abuelo.

La diva ya había revelado cuestiones de su infancia en otros momentos de sus vida, pero ahora profundizó sobre el tema y lo hizo sin tapujos, como una forma de dejar definitivamente el calvario que vivió.

“Yo fui abusada de chica por mi abuelo, entonces yo tuve una relación de niña muy dura. Sería desde los 8, 9 años hasta un poco más. Ellos vinieron a vivir a casa. Es duro contarlo en una mesa, no lo quiero banalizar. Nunca tuve odio a las mujeres, ni hombres ni nada. Es algo que tenía que suceder, lo saqué de mi vida pero no lo llevo como mochila”, comentó Moria sobre la cuestión en la mesa de Mirtha.

“Fue el primer hombre que me daba asco pero me hacía gozar. Hasta que logré sacarlo”, agregó.

Cuando fue consultada sobre si llegó a contarles a sus padres lo que estaba ocurriendo por entonces, la mediática tiró: “Nunca se enteraron mis padres, tampoco se lo quise decir. Son cosas de uno, privadas. Yo sé que no está bien, y es un delito. Pero estoy contando algo particular mío. No se lo dije porque no quise”, añadió.

El relato estuvo relacionado con un episodio de prostitución que Moria ya había contado y que ahora lo relacionó con ese momento de su infancia. “A los 14 busqué un hombre en la calle y le pedí tener sexo por dinero como en venganza por lo de mi abuelo. Y gocé pero me dio asco a la vez”, recordó.