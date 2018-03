Histórica reunión entre China y Corea del Norte: Trump espera ansioso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró hoy la histórica cumbre que mantuvieron ayer los gobernantes de China y Corea del Norte y ratificó su voluntad de reunirse con el norcoreano Kim Jong-un para discutir la desnuclearización del país comunista, que parece cada vez más dispuesto a romper su aislamiento internacional.

Kim volvió a sorprender ayer al mundo luego de que su aliado China confirmara que había finalizado una visita de tres días a Beijing en su primer viaje conocido al exterior, en un nuevo gesto que apunta a dejar atrás un hermetismo exacerbado en los últimos años al ritmo de duras sanciones internacionales por sus ensayos nucleares y de misiles.

El viaje de Kim en tren a la capital china, que comenzó el domingo, terminó ayer y fue confirmado por el gigante asiático recién cuando el visitante regreso a Corea del Norte, buscó reforzar la relación con su principal aliado en momentos en los que se dispone a realizar sendas cumbres bilaterales con el presidente de Corea del Sur y con Trump.

Durante la visita, el presidente chino Xi Jinping consideró "estratégica" la relación entre ambos países cultivada "en la historia y en la realidad, la estructura internacional y regional y la situación general de los lazos entre China y Corea del Norte. Esto no debería cambiar y no lo hará por ninguna causa particular en ningún momento", dijo.

En su reacción a la cumbre en Beijing, el presidente Trump celebró el encuentro y reiteró su compromiso para concretar la cumbre bilateral prevista para mayo, aunque aclaró que hasta entonces su país mantendrá las sanciones y la presión sobre Corea del Norte para que avance hacia el abandono de sus programas atómicos y de misiles.

"Durante años y a través de muchas administraciones, todos dijeron que la paz y la desnuclearización de la península coreana no eran ni siquiera una pequeña posibilidad. Ahora hay una buena posibilidad de que Kim Jong-un haga lo que es correcto para su pueblo y para la humanidad" señaló Trump en su cuenta de Twitter.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2018

El magnate dijo que recibió un llamado de Xi en el que le informó sobre la reunión con el líder norcoreano en Beijing y afirmó que "Kim espera con ansias" la cumbre pactada para mayo próximo con el jefe de la Casa Blanca en un lugar aún no anunciado.

"¡Esperamos nuestra reunión!", tuiteó Trump, que advirtió que "mientras tanto y desafortunadamente, las sanciones y la presión máximas deben mantenerse a toda costa" sobre Pyongyang.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2018

En Seúl, la noticia de la cumbre entre China y Corea del Norte fue bien recibida y considerada como un paso más en el camino hacia la desnuclearización y hacia un acercamiento duradero entre dos países vecinos que siguen técnicamente en guerra desde el fin del conflicto bélico de tres años que los separó, en 1953.