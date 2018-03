Buscan a dos prófugos acusados de abusar futbolistas de Independiente

Se trata de Juan Manuel Vallone y Alejandro Carlos Dan Cin



La Justicia busca a dos prófugos denunciados en la causa en la que se investigan los delitos de abuso sexual en perjuicio de tres futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente, luego de los allanamientos realizados en sus domicilios de La Plata y Gerli.

Los prófugos son Juan Manuel Vallone, representante de futbolistas juveniles, y Alejandro Carlos Dal Cin, organizador de torneos para menores, quienes están acusados de abuso sexual con acceso carnal que habrían podido cometer al aprovecharse de la inmadurez sexual de las víctimas, informaron fuentes judiciales.

Los nombres surgieron tras las declaraciones de los testigos, de las víctimas y de los diversos allanamientos realizados hoy en el marco de la causa, en la que ya están detenidos un árbitro de fútbol, su abogado y un joven que actuaba como captador.

En tanto, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, también investigado por los abusos, se descompensó hoy en la Fiscalía antes de prestar declaración indagatoria.

Cohen Arazi fue aprehendido tras presentarse anoche en la fiscalía y esperaba prestar declaración indagartoria ante la fiscal María Soledad Garibaldi, titular de la UFI 4 de Avellaneda.

La fiscal lo iba a indagar a partir de que su nombre y su número de teléfono fue mencionada en las declaraciones de los testigos y de las víctimas.

El abogado de Cohen Arazi, Juan José Ordaz, confirmó hoy a Télam que su defendido sufrió una descompensación en la Fiscalía, y que se estaba recuperando, por lo que cuando estuviera en condiciones estaba dispuesto a declarar.

Antes de quedar detenido, el relacionista público afirmó que conoce "de un boliche" al futbolista de Independiente sindicado como el "entregador" de al menos tres de sus compañeros a una presunta red de pedófilos y que el joven estuvo en su casa, pero negó ser parte de esa red y dijo que solo es "un tarjetero de boliche.

Además, indicó que mantuvo sexo con hombres pero "que todos eran mayores de edad" y aseguró que si lo hizo con un menor "no se dio cuenta" de su edad.

Los restantes detenidos son el árbitro Martín Bustos, acusado de ser uno de los abusadores; su abogado Carlos Tomás Beldi, por haber destruido el celular de su defendido, que se consideraba como prueba, y Ernesto Silvio Fleyta, de 24 años, apresado ayer en la localidad de ingeniero Budge, sindicado como el "entregador" de los menores.

La causa por los abusos a jugadores de las divisiones inferiores de Independiente que vivían en la pensión del club comenzó a investigarse tras la denuncia que realizó la propia institución, luego que un joven de 14 años, presunta víctima, se quebrara y confesara los hechos al psicólogo del lugar.

Los investigadores no descartan que estén ante una red de pedófilos que podría extenderse a otros clubes de fútbol.

La fiscal aseguró que de acuerdo con los testimonios que obran en la causa, no solo a las tres víctimas, sino a los 57 jugadores que vivían en la pensión de Independiente, los futbolistas recibían botines, calzoncillos boxer, dinero en efectivo o cargas en las tarjetas SUBE a cambio de sus "servicios sexuales".

Cohen Arazi manifestó además que conocía a Joaquín, el futbolista de 19 años que al principio era sindicado como entregador de sus compañeros pero que la Justicia evalúa incorporarlo a la causa como una víctima más de la red.

El nombre de Cohen Arazi también fue aludido por la ex Gran Hermano Marian Farjat, quien aseguró que en una oportunidad estuvo en la casa del relacionista público, que vio a muchos menores y que el imputado presentó a uno de ellos como "su chongo".

Farjat indicó en el programa "Intrusos" que se trataba de uno de los futbolistas de Independiente, al que vio angustiado, y aseguró que declarará en la Fiscalía sobre esta situación.

"Mi número de teléfono está mencionado en la declaración de una persona que es coordinador del club. No tengo la más remota idea de lo que se me acusa, ahora hay secreto de sumario, pero mi teléfono lo tiene medio mundo ya que trabajo como relaciones públicas, no conozco al arbitro Martín Bustos", sostuvo Cohen Arazi antes de ser detenido.