Mónica Salvador llega con la sexóloga Annette Poché: “Sin sexualidad, no hay pareja”

Durante los domingos de marzo, la actriz ofrecerá en La Plata su unipersonal “Cómo tener sexo siempre con la misma persona”

De rotation desde hace más de trece años con “Cómo tener sexo siempre con la misma persona”, Mónica Salvador sigue aprovechando la generosidad que asegura haberle dado este espectáculo de bolsillo que escribió y protagoniza, y con el que desde mañana comenzará un ciclo de presentaciones en la Ciudad.

Se trata de una especie de seminario en clave de humor con tips y ejercicios para mantener viva la llama de la pasión en las distintas etapas de la convivencia.

Salvador, en diálogo con EL DÍA, aclara que lo que hace en el escenario no es stand up: “Yo hago preguntas pero no intimido, no me río de la gente, no me gusta ese tipo de humor. El que no levanta la mano, no va a ser molestado. Los que no levantan la mano porque tienen vergüenza, no nos enteraremos”.

Los récords están presentes en el espectáculo aunque no precisamente los sexuales. Salvador sigue incluyendo en su master class el clásico regalo para las parejas que más años llevan de convivencia, generando una especie de subasta entre los espectadores que van levantando la mano felices por su “aguante”.

“Cómo tener sexo con la misma persona”, asegura la también abogada, es una propuesta para todas las edades, de hecho, el más de 50 años, lo tuvo que agregar después de que una mujer, en sus primeros años de funciones, le reclamara tras ver que el show no hablaba de personas como ella y su pareja con más de medio siglo de techo compartido.

Remarca que su propuesta es abarcativa, “para que tenga un tinte absolutamente parejo”, y por eso los hombres salen fascinados: “entran tironeados por ellas y se van felices”.

El seminario está dado por Annette Poché, una desopilante sexóloga francesa que Mónica creó a partir del recuerdo de la figura de una jueza que vino desde Francia hace años a dar un seminario de mediación criminal a la Defensoría en la que ella trabajaba.

La actriz cuenta que este espectáculo nació de forma insólita, justamente, en el marco de la legalidad, cuando le pidieron que escriba algo para la despedida de soltera de una abogada que se casaba con su novio de toda la vida, a los 37 años.

Aprovechando los seminarios y congresos a los que asistía como letrada, escribió un texto que, como una especie de cátedra, les explicaba a los tórtolos cómo iba a ser su vida sexual de ahora en adelante. Dice que fue un éxito de carcajadas y que una jueza se lo pidió para su cumpleaños. La hazaña se repitió y fue la señal que tomó en cuenta para llevarlo al teatro.

Lo estrenó en el Paseo la Plaza en 2005 y desde entonces deambula por aquí y por allá, cosechando premios y aplausos. Además de la versión literaria, el espectáculo tiene versiones en Brasil y Chile. Mónica, aún incrédula, agradece la bendición de haber dado a luz lo que ella llama un “drama mundial” y recuerda cuando, años atrás, lo llevó a Madrid con timidez y se trajo, además de dos sold out, la certeza de que entre sus manos tenía un verdadero suceso.

Salvador remarca que “sí, se puede” tener sexo siempre con la misma persona. “¡Y cómo!”, destaca. “Se la puede pasar muy bien. Ahora, si todo lo que te digo no te da resultado, bueno, empezá a contar de nuevo. Estoy convencida de que sin sexualidad, no hay pareja. Y ojo que hablo de la sexualidad como erotismo, como caricia, el hecho de cómo darle placer al otro; que se lo puedo dar de muchas maneras, no solamente con el coito. De eso se tratan estos ejercicios con los que se aprende mucho. Y todo a partir de la risa: una linda forma de hablar de algunos temas que a veces incomodan”.

“Cómo tener sexo siempre con la misma persona”, desde mañana, se ofrecerá los domingos de marzo a las 20 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40.