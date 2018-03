Oscar 2018: lista completa de nominados

Esta noche, desde las 22, se entregarán los destacados premios a la industria del cine

Mejor película

- Lady Bird

- Call Me by Your Name

- El instante más oscuro

- Dunkerque

- Déjame salir

- El hilo invisible

- Los archivos del Pentágono

- La forma del agua

- Tres anuncios por un crimen

Mejor dirección

- Guillermo del Toro (La forma del agua)

- Christopher Nolan (Dunkerque)

- Jordan Peele (Déjame salir)

- Greta Gerwig (Lady Bird)

- Paul Thomas Anderson (El hilo invisible)

Mejor actor

- Daniel Day-Lewis (El hilo invisible)

- Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)

- Daniel Kaluuya (Déjame salir)

- Gary Oldman (El instante más oscuro)

- Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Mejor actriz

- Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen)

- Margot Robbie (Yo, Tonya)

- Sally Hawkins (La forma del agua)

- Saoirse Ronan (Lady Bird)

- Meryl Streep (Los archivos del Pentágono)

Mejor actriz de reparto

- Laurie Metcalf (Lady Bird)

- Mary J. Blige (Mudbound)

- Allison Janney (Yo, Tonya)

- Lesley Manville (El hilo invisible)

- Octavia Spencer (La forma del agua)

Mejor actor de reparto

- Willem Dafoe (The Florida Project)

- Richard Jenkins (La forma del agua)

- Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo)

- Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen)

- Woody Harrelson (Tres anuncios por un crimen)

Mejor guion original

- Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani (La gran enfermedad del amor)

- Jordan Peele (Déjame salir)

- Greta Gerwig (Lady Bird)

- Guillermo del Toro & Vanessa Taylor (La forma del agua)

- Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen)

Mejor guion adaptado

- Scott Neustadter & Michael H. Weber (The Disaster Artist)

- James Ivory (Call Me by Your Name)

- Scott Frank, James Mangold & Michael Green (Logan)

- Aaron Sorkin (Molly's Game)

- Virgil Williams & Dee Rees (Mudbound)

Mejor película de habla no inglesa

- The Square (Suecia)

- Una mujer fantástica (Chile)

- El insulto (Líbano)

- Sin amor (Rusia)

- En cuerpo y alma (Hungría)

Mejor película de animación

- Loving Vincent

- El bebé jefazo

- El pan de la guerra

- Coco

- Ferdinand

Mejor fotografía

- Hoyte van Hoytema (Dunkerque)

- Roger Deakins (Blade Runner 2049)

- Bruno Delbonnel (El instante más oscuro)

- Rachel Morrison (Mudbound)

- Dan Laustsen (La forma del agua)

Mejor banda sonora

- Hans Zimmer (Dunkerque)

- John Williams (Star Wars: Los últimos jedi)

- Carter Burwell (Tres anuncios por un crimen)

- Jonny Greenwood (El hilo invisible)

- Alexandre Desplat (La forma del agua)

Mejor canción

- Stand Up For Something de Diane Warren & Common (Marshall)

- Mighty River de de Mary J. Blige (Mudbound)

- Mistery of Love de Sufjan Stevens (Call me by your name)

- Remember Me de Kristen Anderson Lopez & Robert Lopez (Coco)

- This is Me de Benj Pasek & Justin Paul (El gran showman)

Mejor montaje de sonido

- Alex Gibson & Richard King (Dunkerque)

- Julian Slater (Baby Driver)

- Mark Mangini & Theo Green (Blade Runner 2049)

- Ren Klyce & Matthew Wood (Star Wars: Los últimos Jedi)

- Nathan Robitaille & Nelson Ferreira (La forma del agua)

Mejor mezcla de sonido

- Mark Weingarten, Gregg Landaker & Gary A. Rizzo (Dunkerque)

- Mary H. Ellis, Julian Slater & Tim Cavagin (Baby Driver)

- Stuart Wilson, Ren Klyce, David Parker & Michael Semanick (Star Wars: Los últimos Jedi)

- Mac Ruth, Ron Bartlett & Doug Hephill (Blade Runner 2049)

- Glen Gauthier, Christian Cooke & Brad Zoern (La forma del agua)

Mejor diseño de producción

- Dennis Gassner & Alessandra Querzola (Blade Runner 2049)

- Nathan Crowley & Gary Fettis (Dunkerque)

- Sarah Greenwood & Katie Spencer (La Bella y la Bestia)

- Sarah Greenwood & Katie Spencer (El instante más oscuro)

- Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau (La forma del agua)

Mejor vestuario

- Luis Sequeira (La forma del agua)

- Jacqueline Durran (Bella y la Bestia)

- Jacqueline Durran (El instante más oscuro)

- Mark Bridges (El hilo invisible)

- Consolata Boyle (La reina Victoria y Abdul)

Mejor montaje

- Jon Gregory (Tres anuncios por un crimen)

- Jonathan Amos & Paul Machliss (Baby Driver)

- Sidney Wolinsky (La forma del agua)

- Tatiana S. Riegel (Yo, Tonya)

Mejores efectos especiales

- Ben Morris, Mike Mulholland, Chris Corbould & Neal Scanlon (Star Wars: Los últimos Jedi)

- Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner & Dan Sudick (Guardianes de la galaxia Vol. 2)

- John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer (Blade Runner 2049)

- Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus (Kong: La isla calavera)

- Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett & Joel Whist (La guerra del planeta de los simios)

Mejor maquillaje y peluquería

- Daniel Phillips & Lou Sheppard (La reina Victoria y Abdul)

- Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (El instante más oscuro)

- Arjen Tuiten (Wonder)

Mejor documental

- Abacus: Small Enough to Jail

- Faces Places

- Icarus

- Last Men in Aleppo

- Strong Island

Mejor cortometraje documental

- Traffic Stop

- Edith + Eddie

- Knife Skills

- Heaven is a Traffic Jam on the 405

- Heroin(e)

Mejor cortometraje de ficción

- DeKalb Elementary

- The Eleven O'Clock

- My Nephew Emmett

- The Silent Child

- Watu Wote / All Of Us

Mejor cortometraje de animación

- Garden Party

- Revolting Rhymes

- Dear Basketball

- Lou

- Negative Space