Destacado de los Oscar: Guillermo del Toro fue distinguido como mejor director

El triunfo de Guillermo del Toro con su filme "La forma del agua" marca un momento importante en la historia de este galardón ya que se trata de la primera vez que un filme de ficción fantástica recibe este lauro, y la cuarta vez que un cineasta de origen mexicano llega al podio de los vencedores de Hollywood.

En las últimas dos décadas Del Toro ha dado muestras suficientes de su talento al servicio de ficción fantástica ya desde sus comienzos dentro del cine mexicano como luego cuando ya se incorporó a la de la industria de Hollywood.

Del Toro, de raíces católicas, en 1973 y cuando todavía era un niño quedó muy impresionado por "El exorcista", de William Friedkin, y ya adolescente comenzó a interesarse por el cine y el maquillaje, y realizó numerosos cortos con su entorno de amigos.

A los 21 años, y siempre inspirado en aquello que vio la película de Friedkin, comenzó su especialización en materia de maquillaje y efectos especiales, una década que lo llevó a fundar Necropia, su propia empresa en ese rubro, con la que se dedicó a ofrecer servicios a otros directores y producciones a la televisión azteca.

En 1993, con "Cronos", su ópera prima, protagonizada por Federico Luppi, no sólo logró numerosos premios en su país sino también el codiciado de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, logrando posicionarse en el mundo internacional del cine fantástico, algo que le permitió en 1997, ésta vez en Hollywood, sorprender nuevamente con "Mimic", con Mira Sorvino y fundar su productora de cine The Tequila Gang.

En 2001, del Toro dio un nuevo paso audaz con "El espinazo del diablo", nuevamente con Luppi, una historia de fantasmas ambientada durante la Guerra Civil Española que le permitió alcanzar el primer gran momento culminante de su filmografía logrando no sólo un título fantástico sino también comprometido con un momento crucial de la historia española y mundial en la década del 30.

En 2002 dirigió "Blade II", a la que siguieron otras obras de culto como "Hellboy", en 2004, con Ron Perlman y ya en 2006 su obra maestra "El laberinto del fauno", nuevamente en la España de la Guerra Civil, un filme que además de los elogios de la crítica le permitió ganar tres Oscar, en este caso a fotografía, dirección de arte y maquillaje.

Dos años después llegaría "Hellboy 2-El ejército dorado", con la que dio nuevas muestras de su talento para los grandes despliegues tan fantásticos como violentos y los efectos especiales, con mucho de lenguaje del cómic.

En 2013 presentó "Titanes del Pacífico", y en 2014 "La cumbre escarlata", mientras alternaba esos rodajes con la producción de videogames y otras actividades relacionadas con la televisión, hasta comenzar con la producción de "La forma del agua", con la que ahora llega a la cumbre de los premios Oscar, superando así la polémica generada por las acusaciones de plagiar la obra del premio Pulitzer Paul Zindel "Let Me Hear You Whisper".