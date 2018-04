Los vecinos pudieron levantar un club que había tocado fondo: Estrella de La Loma

En 41 entre 18 y 19 hicieron un trabajo que arrancó con la recuperación de la sede intrusada. Limpiaron, pintaron y reabrieron

De a poco, el centro de fomento Estrella, referente barrial en La Loma, parece salir de la oscuridad en que se había sumido en los últimos años, con retiro de socios, casi nulas propuestas, y hasta una usurpación de la sede que terminó de hundirla. La semana pasada, una vez concluida una primera etapa del trabajo mancomunado que están encarando los vecinos, la entidad de 41 entre 18 y 19 reanudó sus actividades después de mucho tiempo. El remozado club arrancó con clases de zumba y de gimnasia artística y ahora sus dirigentes esperan avanzar con las mejoras para llegar a una suerte de refundación, de una nueva presentación en sociedad que lo equipare a su época de grandeza.

El “Estrella” de La Loma se creó en 1946, en tiempos en que los barrios de la Ciudad latían, vivían en torno a sus instituciones, con los pibes practicando deportes en esas instalaciones y los vecinos más grandes en actividades culturales y sociales. Como todos los clubes tuvo sus altibajos, sus momentos de esplendor y sus temporadas alicaídas, pero en 2009 la decadencia que venía manifestando llegó a un punto sin retorno y dejó de funcionar. A partir de ahí, el edificio se vino abajo por completo; se ocupó con intrusos, a los que costó sacar; se llenó de filtraciones, se arruinaron los techos, los pisos y el mobiliario terminó inutilizado. En 2016 llegó una intervención que los antiguos socios no reconocieron, se llevó adelante un reempadronamiento y recién ahora, con una asamblea, los asociados votaron una comisión directiva que encabezan Silvia Andrini como presidenta, Guillermo Rodríguez como vicepresidente, Santiago García Amigo como secretario, y Diana Martínez como tesorera. La semana pasada la institución recibió, por parte del Municipio, el certificado de vigencia, con lo que ya puede perfilarse para recuperar su funcionamiento a pleno.

El esfuerzo vecinal

En los últimos meses, con la colaboración de los vecinos, se limpió toda la propiedad (la basura producto del aseo generalizado ocupó cuatro contenedores), se restauraron mesas, sillas y aparadores, se extrajo la humedad que se pudo de unas contadas paredes y se pintaron algunos sectores. No obstante, queda mucho por hacer. “Todavía no hay un lugar donde no se llueva”, aclara García Amigo y en ese sentido el dirigente detalla que falta poner a punto el espacio destinado al beach voley, que será el principal deporte que se desarrollará en el club, ya que por las dimensiones de las canchas no puede participar de las competencias federadas, los salones donde se dictarán las clases de computación, idioma y música y donde funcionará la biblioteca, que será abierta a la comunidad en general. “El objetivo es darle al club un perfil netamente cultural”, anticipa el secretario de la entidad.

Todo ahí se logra a fuerza de una enorme voluntad. La comisión directiva d y los socios agudizan su ingenio y organizan eventos como ferias y peñas para recaudar fondos. Además, aportan la mano de obra de lo que saben hacer. Y si pueden, donan pintura, muebles a reciclar, puertas y marcos de ventanas; todo viene bien para hacer funcional el club.

Además, se apela a la creatividad para idear actividades. El último domingo, por caso, se ofreció una función de títeres para los nenes del barrio. Se programó también, para realizar un sábado por mes, un ciclo de Cine Retro.

Su historia

El 20 de junio de 1946 un grupo de vecinos de La Loma creó la entidad barrial. Por entonces, en esas calles pasaba el tranvía y las manzanas de la zona no estaban habitadas a pleno porque quedaban todavía varios terrenos baldíos.

Si bien había otros clubes (como el Azcuénaga), Estrella de La Loma comenzó a cumplir una función social y deportiva esencial en el vecindario, sobre todo para los más chicos, ya que a ellos apuntaba la institución con excursiones de pesca, torneos de fútbol y la presencia, cada tanto, del elenco de “Titanes en el ring”. A los adultos los reunía encuentros más sociales, como partidos de truco y de bochas.