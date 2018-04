Histórico: arranca a debatirse la despenalización del aborto

Constitucionalistas, periodistas, artistas y especialistas expondrán en la Cámara de Diputados sus posturas, lo que marcará el primer paso hacia una votación incierta

Hoy será una jornada histórica para nuestro país ya que la Cámara de Diputados será escenario del debate, en comisión, sobre la despenalización del aborto, una problemática que divide a los argentinos. Constitucionalistas, especialistas, periodistas y artistas serán los encargados de exponer sus posturas sobre esta polémica iniciativa, con lo cual el resultado final de la votación prevista para junio es una verdadera incógnita.

De hecho, los impulsores de la legalización del aborto aún no tienen garantizado un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud Pública, Familia y Legislación Penal, ni tampoco tienen los votos para asegurar la aprobación de esta propuesta.

Hasta ahora 95 diputados están a favor del proyecto, mientras que otros 104 se han pronunciado en contra. Lo cierto es que la balanza será inclinada por otros 56 -ya que no se cuenta al ex ministro de Planificación Julio De Vido, que se encuentra detenido-, que se manifiestan indecisos o que prefieren no difundir su posición.

DIVIDE A LOS BLOQUES POLÍTICOS Y A TODA LA SOCIEDAD

La controversia que genera la propuesta para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 que divide a los bloques políticos y a la sociedad podrá sentirse hoy en los alrededores del Congreso donde se anuncian dos marchas a favor y en contra del proyecto.

Desde las 10 se movilizarán a la puerta del Congreso las militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, para terminar con un nuevo “pañuelazo” a las 18, bajo la consigna “Ni una muerta ni una presa más por aborto clandestino”.

A la tarde harán lo propio las organizaciones agrupadas en “Pro Vida”, que se concentrarán a las 15.30 frente al anexo de la Cámara baja para hacer un “banderazo” en el Congreso a modo de manifestar su “rotundo rechazo al aborto y demandar políticas en favor de la mujer y del niño por nacer”.

En este contexto, los diputados abrirán a las 10 un debate que tendrá el mismo impacto y quizás superior que cuando el Congreso, en 1987, en el gobierno de Raúl Alfonsín, decidió dar el debate sobre el divorcio o cuando en el 2009 avanzó en la ley sobre el matrimonio igualitario.

A FAVOR Y EN CONTRA

Para la primera jornada coordinada por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, junto a los titulares de Salud, a cargo de Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy); y de Legislación Penal, que encabeza Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) expondrán a la mañana los especialistas a favor de esta propuesta.

En el primer tramo que se realizará a la mañana darán su parecer el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el periodista Luis Novaresio y la actriz Carla Peterson, Nelly Minyersky, de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir; Gastón Chillier, del CELS; el secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana; y los juristas Marcelo Alegre y Paola Bergallo. También lo harán la ex legisladora del Frepaso Dora Barranco y, entre otros, se espera a la actriz Griselda Siciliani.

A la tarde lo harán los especialistas que están en contra del proyecto y está previsto que exponga el ex ministro de la Corte Rodolfo Barra, la constitucionalista María Angélica Gelli y Alejandro Bianchi, el pediatra Diego Montes de Oca, el abogado Nicolás Laferriere, el médico Oscar Botta; y la educadora y activa militante Pro Vida, Verónica Porcelli. También lo harán la doctora en Ciencias Jurídicas Úrsula Basset y la profesora de Filosofía de la UCA Alejandra Planker, entre otros.

La serie de encuentros que se efectuará en el Salón 2 del Anexo C sólo podrá contar con la participación de los 120 legisladores que componen las cuatro comisiones y los expositores, mientras que los asesores y legisladores que no forman parte de estos grupos de trabajo podrán seguirlo desde otras salas.