Para "Chiche" Duhalde, el PJ está "haciendo papelones"

La ex senadora por el Peronismo Federal Hilda "Chiche" Duhalde opinó hoy, tras la intervención judicial, que el Partido Justicialista está "haciendo papelones" en lugar de trabajar por "un partido serio y democrático", al tiempo que cuestionó la decisión de la jueza María Romilda Servini, que calificó de "inentendible".

"Me da mucha tristeza (la intervención). Lo primero que me produjo es una gran vergüenza. La Argentina necesita de alternancia y nosotros, en lugar de entender que tenemos la obligación moral de unirnos y convertirnos en un partido serio y democrático, estamos haciendo papelones", consideró la ex senadora en una entrevista.

No obstante su crítica a la situación peronista, señaló que la intervención le genera "muchas más ganas de militar, porque hay que trabajar por una unidad en serio, no por un rejunte de peronistas". La esposa del ex presidente Eduardo Duhalde no dio crédito a la hipótesis, agitada entre otros por el presidente partidario desplazado, José Luis Gioja, de que el oficialismo está detrás de la intervención del PJ.

"Son problemas nuestros. Esto ha mostrado una enorme incapacidad dirigencial. Tenemos un partido político que nos gobierna, que no tiene oposición, ni pasado, ni bueno ni malo. La obligación es nuestra, no se trata de piedras en el camino que nos puedan poner, que no se si nos las ponen.

Por supuesto que (la situación peronista) favorece al espacio oficialista", evaluó. Duhalde criticó el fallo de Servini que dispuso la intervención del PJ y puso al frente del partido a Luis Barrionuevo. "Me sorprende la actitud de la jueza, que no puede expedirse de la manera que se expidió, es inentendible", reprochó.