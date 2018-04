Tras un cuarto de siglo, cambió el grupo de conducción en la Facultad de Medicina

La histórica elección consagró al académico Juan Angel Basualdo como decano hasta 2022. María Alicia Marini, vicedecana

CARLOS ALTAVISTA

caltavista@eldia.com

El de ayer fue un día histórico en la facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Se lo mire desde un lado o del otro. Porque no es común que una agrupación de profesores -en este caso, Hoja de Roble- gobierne una facultad durante un cuarto de siglo en forma ininterrumpida. De modo que el cambio de mando que se dio en la víspera será una marca en la larga línea de tiempo de la unidad académica. Fue un heterogéneo frente opositor interclaustros el que erigió al profesor Juan Angel Basualdo Farjat como nuevo decano. Tuvo 11 votos. La decana saliente, Ana Lía Errecalde, 5.

En una sala atiborrada, antes de que el secretario Académico, Julio Hijano, diera inicio a la sesión extraordinaria, Basualdo y Errecalde se fundieron en un afectuoso abrazo. Luego, la profesora titular de Histología se dirigió a los militantes estudiantiles que estaban cantando. “Este es uno de los motivos más importantes por el que se reúne el consejo, como es la elección de sus autoridades. Sólo les pido que se respete el acto”, dijo. Y así fue. No hubo exabruptos y todo finalizó con festejos de la oposición, entre cantos, abrazos y muchas lágrimas.

un académico

Basualdo, profesor titular de Microbiología y Parasitología, al término del cónclave y ante la consulta de un cronista, enfatizó: “No hagan tanto hincapié en Hoja de Roble. Los profesores (por la mayoría) que estuvieron sentados aquí han formado una lista (en 2010) llamada Unidos por Medicina (que incluye a Hoja de Roble y a otros grupos). Son profesores de esta facultad. Y con todos, todos -subrayó- los profesores, todos los estudiantes, todos los graduados y todos los no docentes construiremos una nueva facultad”.

Cabe recordar que el lunes último el consejo no pudo sesionar por la ausencia del graduado de la Agremiación Médica Platense, Juan Manuel Fernández Castillo, representante en el cuerpo del otro candidato a decano por la oposición, el pediatra Juan Reichenbach. Pero el martes, ese sector terminó por aceptar el acuerdo que le propuso la mayoría del frente opositor. Así, ocuparán la secretaría de Docencia Asistencial, desde donde se articula a la facultad con los hospitales públicos y con las clínicas y sanatorios privados, además de ser el área que organiza la práctica final obligatoria de la carrera (PFO).

Según pudo saber este diario, el peronismo, Patria Grande, y la intervención directa de la futura vicedecana, la pediatra y docente María Alicia “Marita” Marini, fueron los que destrabaron la interna y lograron que en la víspera estuviesen presentes los 11 consejeros opositores.

Fernández Castillo expresó que “si bien nosotros propusimos a Juan Reichenbach como decano, ya que en nuestra opinión tenía una propuesta más plural y participativa, celebramos haber contribuido a promover el cambio, y entendemos que debemos aceptar la decisión mayoritaria para ser conducentes”.

La postulación de Basualdo en el consejo directivo la realizó la profesora por la minoría Elsa Margarita Chiappa, quien leyó el extenso currículum de quien todos definen como “un académico puro sin filiación partidaria”.

A las 9,10, el doctor Hijano anunció el resultado, 11 a 5, y el público estalló en cantos y abrazos

Algunos de los puntos del CV: Master internacional en enfermedades parasitarias, Consultor en microbiología y parasitología médica, director del Centro universitario de estudios microbiológicos y parasitológicos (UNLP-CIC). Docente investigador categoría I. Vicedecano 1989-1992. Becario de la CIC y Conicet, investigador asociado en el departamento de Virología y Epidemiología Baylor College of Medicine, Houston, Estados Unidos. Tiene 140 publicaciones internacionales. Dirigió 16 tesis doctorales, 19 proyectos de investigación y 5 de extensión. Escribió en colaboración 24 libros, entre los que se destaca Microbiología Biomédica, ya en 3º edición.

A la doctora Errecalde la propuso un profesor por la mayoría. La decana tenía 5 votos, pero, como había anticipado el oficialismo, su postulación tuvo que ver con fijar la postura política y académica del sector. Antes de la votación, cuando el ambiente y los discursos “hablaban” de un triunfo opositor, la docente tuvo un gesto de humor que ayudó a calmar la ansiedad de los más enfervorizados militantes estudiantiles. “¿Ya dan la elección por definida? Todavía falta votar”, dijo con una sonrisa, para dar paso a las intervenciones de dos consejeros.

Quien tomó la palabra en primer lugar fue la consejera estudiantil de Unite (PCR). “Hoy, después de 25 años, los estudiantes recuperamos la voz, la facultad toda recupera la voz”, dijo Rocío.

“Yo he visto chicos y chicas salir llorando de los exámenes y en el ingreso. Hubo mucho maltrato. Viví personalmente el destrato que se da a los ingresantes, a quienes se les hace sentir que nunca se recibirán si no viven para la facultad. Ya no queremos sentirnos culpables por querer tomarnos más tiempo para rendir un final, por trabajar, por ser madres y padres”, puntualizó.

“Acompañamos un nuevo proceso para terminar con un proyecto deshumanizado y privatista de educación médica”, señaló la consejera.

El graduado Manuel Fonseca habló a continuación y apuntó que “este momento histórico necesita de responsabilidad y madurez política. Los graduados necesitamos volver a la facultad que nos formó. Y la facultad debe acompañar a sus egresados, desde lo académico, desde lo profesional y desde lo laboral”. “A partir de ahora -prosiguió-, todos tenemos dos tareas fundamentales. Una es reconstruir y reescribir la historia de la facultad desde los ojos de quienes la miramos con una perspectiva de derechos. La otra es pensar un proyecto a futuro que avance en cambios estructurales y de largo aliento, hacia una currícula orientada a formar profesionales de cara a las necesidades de quienes no pueden pagar por su salud”, realzó.

a mano alzada

Hubo una moción para que el voto no fuese secreto (por urna) y se lleve a cabo a mano alzada. La decana Errecalde dijo que por estatuto el voto era secreto. “Disculpe señora decana...”, intervino Basualdo, con su voz grave, para citar un artículo de la norma y dar cuenta de que no necesariamente debía ser así.

Se alzaron las manos. Por Basualdo, quien a diferencia de Errecalde no se ausentó durante la votación, lo hicieron los 2 profesores por la minoría, los 2 graduados, el jefe de trabajos prácticos, los 5 estudiantes y el no docente. Por Ana Lía Errecalde, los 5 profesores por la mayoría. A las 9,10, el secretario Académico dio el resultado, 11 a 5, y dijo que el nuevo decano era el doctor Basualdo. Y estalló el público presente, mientras en el pasillo sonaban los bombos y redoblantes del gremio no docente (Atulp).