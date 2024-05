Menos viajes en taxi y una recaudación que cayó a la mitad

Un tiempo atrás no muy lejano, la postal típica de los sectores céntricos de la Ciudad en días de lluvia incluía la casi total ausencia de taxis desocupados. “Ahora -dice Juan Carlos Berón, secretario general de Unión Conductores de Taxis La Plata-, por más mal tiempo que haya las paradas están llenas de unidades”.

La situación económica que vive el país, con una acentuada caída del poder adquisitivo de los consumidores, golpea, al igual que a otros sectores, los servicios de pasajeros.

Esa impresión que se advierte en las calles platenses, con las paradas sin movimiento y con una circulación constante de taxis vacíos, se confirmó en un reciente estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, que señala que en abril pasado los viajes de ese sector del transporte público cayeron un 26,4 por ciento en relación al mismo mes del año anterior, y que, como consecuencia de ese descenso en la cantidad de servicios, la recaudación bajó casi a la mitad, pues se colocó un 46 por ciento por debajo interanual.

“La economía hace que cada taxista haga no más de un viaje por hora. Hoy un taxista no le queda más que 10.000 pesos por jornada, y si tiene que alquilar, directamente no le queda para comer”, resaltó Berón, quien coincidió con los datos publicados por Ciencias Económicas, aunque, indicó, “la caída de la recaudación hasta puede ser un poco más”.

Por la crisis que atraviesan los trabajadores del volante Berón pidió la “ayuda del Municipio” y en ese sentido puntualizó que los choferes de taxis necesitan bolsones de mercadería y los propietarios de las unidades una rebaja de impuestos para que se puedan adquirir nuevos modelos de vehículos y a precios accesibles.

“Necesitamos que todo sea más barato, porque de otro modo ningún taxista y su familia pueden comer todo el mes”, dijo Berón.

También preocupa la baja en la recaudación en el sistema de remises. Juan Carlos Coppo, presidente de la Cámara que agrupa al sector, reconoció que “la gente ya casi no toma el servicio”.