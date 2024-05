Duro enfrentamiento: sindicalistas vs. el Gobierno

El dirigente de Camioneros Pablo Moyano señaló ayer que al oficialismo le faltan cuatro votos para lograr que el proyecto de Ley Bases se caiga y se armó la polémica. Le respondió el diputado oficialista José Luis Espert: “Ojalá que al simio éste no se le cumpla el pronóstico. Las dos leyes, Bases y el Paquete Fiscal, son para la gente, los ciudadanos. Justamente para liberarlos de las cadenas de estos sindigarcas”.

El comentario fue celebrado en la red social por centenares de seguidores. Incluso el presidente Javier Milei le dio ‘Me Gusta’ a la intervención de su ahora socio en el Congreso.

Moyano había hecho un análisis más temprano, en diálogo con Radio 10 sobre el estado de la negociación con los senadores para lograr que no se apruebe la Ley Bases, y de la importancia del paro del jueves como método de presión.

“Es importante que el jueves haya cese de actividades. De alguna forma decirle a los senadores y senadoras, especialmente a los que dudan de su voto, que no se puede aprobar una ley que va contra jubilados, trabajadores, empresas del Estado. Todos sabemos lo que conlleva ese proyecto de ley”, señaló.

La semana pasada había sido el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien salió a cruzar a Moyano, luego de que el sindicalista haya comparado la media sanción de la Ley Bases con el escándalo de sobornos en el Senado conocido como “Banelco”.

“Es un personaje que claramente no condice con lo que quieren los argentinos. Tiene un desorden con lo que plantea como realidad. Si él considera que hay una Banelco, podrá ir a la Justicia o tendrá alguna prueba”, planteó el portavoz.

Otro de los cruces se dio ayer entre el senador formoseño José Mayans y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Mayans pidió al ministro Francos que pida disculpas en nombre de Javier Milei por tratar al Congreso como un “nido de ratas”. “Por su puesto que yo no creo que sean un nido de ratas”, aclaró Francos y agregó: “Yo me hago cargo de mis palabras y entiendo los cuestionamientos que a veces hace el Presidente y no los expresa bien”.

Los gremios enrolados en a CGT expresaron el lunes que iban a “escrachar” a los senadores que votaran a favor de la Ley de Bases en la Cámara Alta.

Ayer, los sindicalistas Héctor Daer y Carlos Acuña concurrieron al Senado para reunirse con los legisladores de Unión por la Patria, para manifestar su rechazo a la modernización laboral incluida en la Ley Bases y a la restitución del Impuesto a las Ganancias prevista en el paquete fiscal.

La senadora y titular del bloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, adelantó ayer que pedirá mediante una nota la presencia de las centrales obreras de la Argentina y también de Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El pedido de Di Tullio se da a pocos horas del paro general que la CGT motorizó para el próximo jueves.