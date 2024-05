Kicillof prepara un plenario: tropa propia, mensaje interno y desafío a Milei

Axel Kicillof está preparando una demostración de fuerza. En medio de la interna que mantiene con La Cámpora, juntará en un plenario a sectores sociales, políticos y sindicales que reportan a su proyecto político, con la excusa de expresar un fuerte rechazo a las medidas del gobierno nacional.

La convocatoria está prevista para el sábado 18 de este mes en la sede de la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela. Bajo el título “La Patria no se vende”, el Gobernador encabezará una movida que, de alguna forma, anticipa otra decisión de peso: la determinación de no concurrir a Córdoba a la firma del Pacto de Mayo que busca cerrar el presidente Javier Milei con los gobernadores una semana después.

Según trascendió en diversas fuentes, la idea que se amasa en la Gobernación es que la movida en Florencio Varela sea una demostración de rechazo y resistencia al acuerdo institucional que pregona Milei. De hecho, el propio Kicillof y su ministro de Trabajo, Walter Correa, reunieron en La Plata funcionarios de las carteras laborales de varias provincias como una suerte de puntapié inicial de un movimiento que busca catapultar a Kicillof como el principal referente de esa resistencia.

A ese convite asistieron representantes de siete provincias. Se esperaban más. Hay funcionarios que están convencidos de que la negociación con los gobernadores por la ley Bases que empuja la Nación, metió la cola para que la convocatoria bonaerense no fuera la deseada. Algunos mandatarios del PJ que hablan con la Casa Rosada prefirieron no enviar representantes a La Plata para no meter ruido al toma y daca con la administración libertaria.

Correa, que fue artífice del encuentro de Kicillof de la semana pasada con la CGT, fue la voz cantante del pedido a los gremios estatales bonaerenses para que se sumen a la movida del sábado 18. Fue ayer, durante una reunión en el ministerio de Economía en la que su titular, Pablo López, realizó una descripción descarnada de la situación financiera por la que atraviesa la Provincia producto del recorte de fondos nacionales.

La demostración de fuerza de Kicillof no sólo persigue el objetivo de erigirse como el gobernador más refractario a las políticas de Milei. También apunta a sostener su proyección nacional con la mira puesta en la pelea presidencial de 2027.

Claro que hay otro aspecto insoslayable respecto del llamado al plenario en Florencio Varela: la pelea interna en el peronismo bonaerense que no cede. Por eso, se presume que será una demostración de fuerza de Kicillof en medio de la disputa que mantiene con Máximo Kirchner y La Cámpora por el armado de las listas legislativas para el año que viene.

El mandatario compartió actos el lunes con Mario Secco y Jorge Ferraresi, dos intendentes que le responden y que fogonean su postulación presidencial.

Pese a lo que podía suponerse, la reaparición de Cristina Kirchner en un acto en Quilmes lejos estuvo de aplacar las aguas de esa disputa. La vicepresidenta de alguna forma terminó laudando en favor de su hijo, pero eso no detuvo al esquema que responde a Kicillof. De hecho, en las últimas horas lanzó una agrupación Carlos Bianco, el funcionario de mayor confianza de Kicillof. A esa movida acudieron, entre otros, Andrés “Cuervo” Larroque, el otro ministro bonaerense que trabaja abiertamente para limar el poder camporista.

El plenario del sábado 18 aparece en medio de esa contienda. El Gobernador, obviamente, será el orador de cierre.