Flor Peña se equivocó al darle la mamadera a su hijo y estallaron las críticas

Florencia Peña cometió un error con su hijo Felipe, de 6 meses, y no lo escondió: publicó el video en Instagram, pero hizo estallar las críticas por el accidente.

La actriz, que se encuentra de viaje con Marley en Montreal, le dio la mamadera, y luego de tomar durante unos segundos, el bebé empezó a llorar. “Ay, está re caliente esto”, reconoció Peña en el momento al probar la temperatura de leche.

“Dejate de joder, pobre criatura, todo bien no. Cómo no te vas a dar cuenta, cuiden a ese bebés”, “Esto se llama ‘hago lo que sea con tal de seguir viviendo de sponsors a través del pibe, “¡Se re nota que ella no lo agarra nunca! Pobre ese padre que se ve que se banca todo”, fueron algunos de los comentarios.

Otras personas, sin embargo, dijeron que era un error que puede pasar y minimizaron el hecho.