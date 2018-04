Masacre de Flores: “Tienen en sus manos la decisión de si sigo vivo, o no”, dijo el sobreviviente

Matías Bagnato habló ante los camaristas que resolverán en 20 días si expulsan del país al hombre que quemó viva a su familia

Matías Bagnato, el único sobreviviente de la llamada “Masacre de Flores” en 1994, pidió ayer a la Justicia que rechace el pedido para que el autor del incendio en el que murieron sus padres y sus hermanos sea expulsado del país y confesó a los jueces que teme que el condenado lo busque para matarlo, en caso de que lo excarcelen.

“Tienen la decisión en sus manos sobre si sigo vivo o no”, dijo Bagnato (38) a los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, durante la primera audiencia oral en la que se escucha a un damnificado antes de resolver, algo previsto en la Ley de Víctimas sancionada el año pasado.

Su temor de encontrarse cara a cara con el autor de la masacre, Fructuoso Alvarez González (57), se evaporó minutos antes del comienzo de la jornada, cuando se conoció la decisión del condenado de no asistir a la audiencia.

En los cinco minutos que expuso ante los jueces Gustavo Bruzzone, Luis García y Luis Niño, Bagnato recordó que confió en la Justicia cuando, en 1995, condenaron a perpetua a Alvarez González, pero recordó que después de que lo extraditaron en 2004, el condenado volvió al país, lo amenazó y “empezó este derrotero que lleva ocho años”.

“Otorgarle la libertad a este monstruo significa ponerme preso a mí, yo paso a estar detenido, todos saben que tengo protección porque él me amenazó y demostró en sus actos que su intención es matarme”, aseguró el sobreviviente en su relato ante el tribunal.

Poco antes, el abogado defensor Rubén Alderete Lobo cuestionó la decisión del juez de Ejecución Penal 1, José Pérez Arias, quien el año pasado no hizo lugar al pedido de expulsión del español por la ley de extrañamiento, que permite a los extranjeros pedir ese beneficio después de cumplida la mitad de la condena. El letrado recordó que en 2010, cuando Álvarez González ya había regresado en libertad al país desde España, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) emitió una orden de expulsión y de prohibición permanente de regreso en su contra. En ese sentido, aseveró que el juez Pérez Arias “no tiene jurisdicción” para decidir sobre una medida solicitada por el Poder Ejecutivo.

A su turno, el fiscal Diego García Yomha pidió que se rechace el recurso de apelación presentado por la defensa y afirmó que “la exclusión no es un derecho de una persona privada de la libertad”. Lo “que está en juego en el debate -dijo- es el interés migratorio versus el interés punitivo”.

Por último, hablaron Bagnato y sus abogados, Rogelia Pozzi y Juan María Estevez, quienes sostuvieron los mismos argumentos que la Fiscalía y pidieron que no se haga lugar a la expulsión del país del condenado, resolución que los jueces tomarán en un máximo de 20 días.

Tras la audiencia y mientras se abrazaba con Mirta Canillas, Isabel Yaconis y Silvia Irigaray, integrantes de Madres del Dolor, Bagnato sostuvo que a partir de la aprobación de la ley “ahora la víctima pueda ser escuchada”.

“A los jueces les conté lo que vivo desde los dieciséis años para que ellos se pongan en mi lugar, de lo que fue ver mi casa quemándose con mis viejos y mis hermanos adentro, y de tener que explicarle a una abuela de noventa años que él (por Álvarez González) todo el tiempo puede salir”, dijo.

“Mi mayor temor era cómo podía reaccionar”, porque “la última vez que lo tuve a una distancia cercana yo tenía 16 años, me ponen al lado a un tipo que no dudó un minuto en quemar vivo a un nene de 9 años, a uno de 14, me corre sangre por las venas y mi miedo era no poder controlarme”, afirmó.

La “Masacre de Flores” fue cometida el 17 de febrero de 1994, cuando Álvarez González incendió la casa en la que murieron José Bagnato (42); su esposa Alicia Plaza (40); sus hijos Fernando (14) y Alejandro (9) y Nicolás Borda (11), un amigo del menor de los chicos.