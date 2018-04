Chiquito Romero ni en el banco de suplentes por tercer partido consecutivo

Chiquito Romero no estuvo ni entre los suplentes del Manchester United, por tercer partido consecutivo, luego de la lesión sufrida en su rodilla durante el amistoso de Argentina con España.

A pesar de que se confirmó que el arquero de la Selección no tiene ninguna lesión grave, Mourinho no lo quiere arriesgar y por ello, por tercer partido consecutivo, no lo convocó ni al banco del Manchester United.

El pasado 17 de marzo Romero había sido titular en el United, pero luego no estuvo ante Italia y con España disputó pocos minutos después de chocar su rodilla derecha contra Diego Costa y retirarse lesionado.