Cruces entre Ritondo y Magario por el colectivero asesinado

"Quiero decirle a la señora gobernadora, quien es responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que los intendentes estamos dispuestos a trabajar y de que nos traspase a la policía para que podamos realmente hacernos cargo" dijo Magario. En tanto, Ritondo acusó al municipio de La Matanza de no haber utilizado una serie de recursos que la Provincia designó para seguridad

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, dijo hoy que "la seguridad es responsabilidad por ley de la provincia de Buenos Aires, que le compete a la gobernadora" María Eugenia Vidal y pidió el traspaso de la Policía Local a los municipios para poder trabajar en la prevención y la lucha contra el delito.

En una conferencia de prensa que brindó en la sede comunal en paralelo al velatorio de los restos del chofer de la línea de colectivos 620 Leandro Alcaraz, asesinado el domingo último en la localidad de Virrey del Pino, Magario aseguró además que no va "a permitir que con el dolor se haga política obscena".

"Queremos cuidar a nuestra gente pero no somos responsables de ésto. No vamos a permitir que con el dolor se haga política. El dolor de Leandro y su familia no es para que se haga política obscena", expresó. La intendenta se manifestó de esta manera luego de aclarar que la seguridad "no es una responsabilidad de los municipios ni de los intendentes sino de la provincia de Buenos Aires".

"Hemos hecho infinidad de esfuerzos en materia de seguridad, hacemos inversiones más allá de las que nos corresponden, trabajamos permanentemente y a nosotros nos han querido responsabilizar de lo que no funciona en la provincia y que es responsabilidad de la provincia", agregó.

En este marco el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, salió a responder a la jefa comunal. Acusó al municipio de La Matanza de no haber utilizado el dinero que se le otorgó por el Fondo de Seguridad para la prevención de delitos.

"La Matanza tuvo 239 millones de pesos del Fondo de Seguridad para Municipios en 2016. Ellos lo pidieron para una serie de cosas, como un centro de comando, un control de comunicaciones, 200 domos, cámaras fijas y un sistema de alerta al vecino. El 30 por ciento de ese dinero era para luminarias e iban a hacer un montaje de anillo digital con fibra óptica. Pero el Tribunal de Cuentas dice que el dinero no se gastó", dijo.

"La violencia que tenemos es una destrucción social que costará mucho tiempo reconstruir", agregó Ritondo, quien enumeró a "la droga y las armas ilegales" como los mayores problemas. Además, dijo que la detención de los sospechosos "no repara el dolor" de los familiares, amigos y compañeros de trabajo por la pérdida de Alcaraz.