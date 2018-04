El Amarillo abre su serie ante River por el Torneo Federal

Luego de superar a Estudiantes, el equipo de Navazo tendrá al Millonario como escollo. El cruce será al mejor de cinco encuentros

| Publicado en Edición Impresa

Por primera vez en dos años, Unión Vecinal tendrá la posibilidad de jugar los octavos de final de la Conferencia Sur del Torneo Federal de Básquet. Y es que, luego de vencer a un difícil conjunto de Mauricio López en cinco encuentros, ahora el Amarillo se las verá con River Plate, quien tiene la ventaja de localía.

La serie, que tendrá como ganador a aquel que consiga tres triunfos, comenzará hoy mismo, en el Microestadio del Millonario, desde las 21:30.

palabras de capitán

En la previa a un cruce que no será nada sencillo, Juan Ignacio Bruno, capitán del equipo, analizó lo que prevé como una serie intensa y muy difícil. “Va a estar muy complicada. Sabemos cuáles son sus fuertes. Seguramente se va a definir por detalles”, explicó.

Los de Navazo vienen de un gran desgaste ante el Pincha, sin embargo, desde calle 9 no lo ven de esa manera. “Creo que, más allá de lo dura que fue la serie contra Estudiantes, nos fortaleció mucho como equipo y nos sacó una mochila muy pesada de encima”.

El pivot hizo referencia a la incapacidad de Unión de acceder a los octavos de final, algo que quedó trunco en las dos temporadas previas. “Esto era lo que veníamos buscando. el objetivo que nos habíamos propuesto era llegar de la mejor manera a esta fecha”, expresó.

El rival de turno arrastra algunas semanas de descanso por ostentar la segunda posición luego de la regular. Pese a esto, Bruno no hizo foco en eso. “La verdad que no estamos pensando en si llegan descansados o fuera de ritmo por no haber jugado. Estamos analizando el rival y haciendo foco en sus debilidades y en sus virtudes, para que no las puedan llevar adelante”, explicó.

Por el último, uno de los más ganadores en la historia del básquet doméstico, se refirió a las armas millonarias. “Ellos tienen dos jugadores franquicia y son los anotadores. Hay que ser muy fuertes defendiendo a Gavotti y Pellegrino, y procurar que las decisiones pasen por los demás. Estamos listos y preparados para tratar de ir a robar el primer partido allá”, concluyó.

Antecedentes inmediatos

Unión y River se enfrentaron en dos ocasiones durante la temporada. El Amarillo y el Millonario repartieron triunfos. El primer encuentro quedó en calle 9. Allí, los de Navazo se impusieron por 72-59, con Gonzalo Genoro como goleador, con 18 puntos.

El siguiente encuentro fue para los de Roberto Santín. River lo ganó 85-77, con 24 unidades del mencionado Pellegrino.